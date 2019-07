Nach Unfall einfach davongefahren

Osterburken. Einfach weitergefahren ist nach Angaben der Polizei am Samstag zwischen 10.15 Uhr und 10.35 Uhr in Osterburken ein Unbekannter mit seinem Pkw, nachdem er einen geparkten Opel Astra beschädigte. Der Unfallverursacher muss beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Güterhallenstraße den Opel auf der linken Fahrzeugseite beschädigt haben. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0 62 81 / 90 40 an das Polizeirevier Buchen wenden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019