Nachfrage nach Bauplätzen bleibt hoch

Bauplätze in der Kernstadt sind gefragt. Die Erschließung eines weiteren Abschnitts im Neubaugebiet „Bofsheimer Weg II“ war daher ein Schwerpunkt bei der Sitzung des Gemeinderates.

Osterburken. Eine ganze Reihe von Entscheidungen stand auf der Tagesordnung des Osterburkener Gemeinderat in seiner Sitzung vom Dienstagabend. Dabei wurde – insbesondere in der Diskussion - deutlich, dass die Nachfrage nach Bauplätzen in der Kernstadt weiter hoch bleibt. Der eigentliche Agendapunkt, die Vergabe der Erschließung eines dritten Abschnitts im Neubaugebiet „Am Bofsheimer Weg II“ mit einer Fläche von rund 2, 1 Hektar oder entsprechend 27 Bauplätzen, war im Grunde recht schnell abgehandelt.

Wie schon in den ersten beiden Bauabschnitten 2014 und 2017 wurde erneut die Kommunalentwickung Baden-Württemberg (KE) beauftragt. Das vorliegende Angebot mit einem Pauschalhonorar von 45 000 Euro (brutto) für die private Erschließungsträgerschaft wurde einstimmig befürwortet. Bauamtsleiter Matthias Steinmacher stellte das Verfahren ausführlich vor. Nachfragen und Ergänzungen aus dem Gremium machten in der Folge aber deutlich, dass vor dem Hintergrund des wiederum großen Interesses von Bauwilligen bei diesen teils Missverständnisse beziehungsweise unvollständige Informationen vorhanden scheinen.