Nachwuchs für den Schießsport begeistert

Osterburken.Auf ein überaus aktives und sportlich erfolgreiches Vereinsjahr blickten die Mitglieder des Schützenvereins Osterburken in ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Oberschützenmeister Thomas Hefner ließ das abgelaufene Geschäftsjahr Revue passieren. Das alljährliche Schützenfest fand Ende Juni statt und verlief wieder erfolgreich. Das erstmals angebotene Bogenturnier wurde gut angenommen.

Am 5. Juli wurde die Kreissportleitersitzung besucht und beim Kilianifest haben die Mitglieder des Vereins mitgeholfen. Anfang August wurden die alten Zuganlagen ab- und die lang ersehnte elektronische Anlage in den Luftgewehrstand eingebaut. In kürzester Zeit wurden rund 200 Arbeitsstunden geleistet. „Möglich wurde die Maßnahme jedoch nur durch einen gewährten Zuschuss des Badischen Sportbundes sowie einer großzügigen Zuwendung der Stadt Osterburken“, wofür Hefner dankte.

Die Königsfeier mit Königsschießen wurde am 27. Oktober abgehalten. Anlässlich des Buchener Schützenmarktes nahmen 15 Schützen beim Umzug am Kreisschützenfest teil, wie auch beim Kreiskönigsball in Hainstadt und bei der Kreisherbstsitzung des Schützenkreises Buchen. Am 28. Dezember trafen sich die Mitglieder zum Neujahrspokalschießen und Ehrungen der Vereins-meister und Pokalgewinner im Schützenhaus.

Dem Verein gehören insgesamt 238 Mitglieder an, wovon zehn, darunter fünf Jugendliche, neu aufgenommen wurden. Hefner dankte allen Mitgliedern, die mitgearbeitet oder den Verein durch Spenden unterstützt haben.

Sportleiter Philipp Englert berichtete von einem erfolgreichen Jahr, in dem im Bereich der Luftdruckdisziplinen der Einsatz der Jugendlichen eine überaus große Stütze war. Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison schaffte die erste Luftgewehrmannschaft den Klassenerhalt in der Landesliga auf dem vorletzten Platz. Die erste Luftpistolenmannschaft wurde in der Landesliga Tabellenzweiter. Außerdem nahmen je eine Mannschaft in der Kreisoberliga Luftgewehr und Luftpistole teil, so wie mit dem Luftgewehr mit einer Mannschaft in der Kreisliga. Mit dem Kleinkalibergewehr schoss eine Mannschaft in der Landesliga und mit der Sportpistole zwei Mannschaften in der Kreisklasse.

Bei den Seniorenschützen schossen in der vergangenen Runde zwei Mannschaften mit dem Kleinkalibergewehr Auflage. Je eine Mannschaft schoss Auflage mit der Luftpistole und dem Luftgewehr. Die Gesamtergebnisse bezeichnete der Sportleiter als sehr zufriedenstellend, wenngleich man aufgrund der mittlerweile dünnen Personaldecke auf der Suche nach neuen Teilnehmern ist. Mit insgesamt erfreulichen 20 Kreismeistertiteln hat man die Meisterschaften 2018 abgeschlossen, obwohl Erfolge bei den Landesmeisterschaften nicht verbucht werden konnten.

Mit dem Umbau auf eine elektronische Anlage wurde das Angebot des Vereins wieder erweitert.

Die Jugendleiter Hans-Christian Fath und Sascha Grobowoj gingen auf den sportlichen und den geselligen Teil ein. Die Jugend besteht derzeit aus 16 Mitgliedern. Die sportliche Leistung war 2018 „sehr zufriedenstellend“. Bei der Kreismeisterschaft in der Klasse Jugend konnten Lars König und Christian Kowat-schitsch mit respektablen Ergebnissen die Plätze eins und zwei nach Osterburken holen. Die Junioren I Luftgewehrmannschaft wurde unangefochten Kreismeister. Bei den Junioren I errang Fin Unangst einen guten dritten Platz. Bei den Junioren gab es einen Doppelsieg mit den Schützen Nikita Makarow und Liam Unangst. Bei den Jugendwettkämpfen steht die Mannschaft momentan auf dem 1. Tabellenplatz. Im Schülerbereich wird über eine Kooperation mit Buchen nachgedacht.

Das Neujahrspokalschießen wurde von der Jugend komplett alleine durchgeführt. Bei verschiedenen Arbeitseinsätzen waren viele Jugendliche anwesend. Weiterhin beteiligte man sich am Ferienprogramm der Stadt. Ebenso wurde ein Grillfest am Schützenhaus durchgeführt. In den kommenden Osterferien ist ein Ausflug geplant.

Schatzmeisterin Tamara Werle berichtete über die finanzielle Situation. Von Seiten der Kassenprüfer Stefanie Hefner und Jochen Hutter wurde eine hervorragende Kassenführung bescheinigt. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Der von Kassenwartin Tamara Werle vorgelegte Haushaltsplan für 2019 wurde mit einer Enthaltung von den Mitgliedern verabschiedet.

Nachdem keine Anträge vorlagen, gab der Oberschützenmeister Termine bekannt. Am Brückenfest wird sich die Schützenjugend mit einem Schießstand beteiligen. Das Schützenfest findet vom 21. bis 24. Juni statt.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Galm die Arbeit des Vorstands, die vielen sportlichen Erfolge und auch den kulturell geleisteten Beitrag. Lobend äußerte sich das Stadtoberhaupt auch über die gute Jugendarbeit. „Es ist wichtig für das Miteinander und natürlich auch den Nachwuchs, den es zu gewinnen und für den Schießsport zu begeistern gilt.“ F

