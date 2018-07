Nähen, Kicken, Kochen, Golfen und vieles mehr

Anzeige

Osterburken.Für die Kinder und Jugendlichen rückt die schönste Zeit des Jahres immer näher, denn mehr als sechs Wochen sind Sommerferien. Viele schöne, spannende, lustige und erholsame Momente beim Sommerferienprogramm der Stadt können sie vom 30. Juli bis Donnerstag, 6. September, genießen. Die Veranstaltungen im Einzelnen:

Donnerstag, 26. Juli: „Hamburger Spezial und Kreative Nähstube“, Treffpunkt 9 Uhr an der Schule am Limes, Dauer bis 12 Uhr. Altersgruppe sechs bis zehn Jahre, keine Kosten. Durchführung: Schule am Limes (Schulküche) und Humpfergruppe. Anmeldung bis zum 19. Juli im Bürgerbüro der Stadt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Freitag, 27. Juli: „Fußballtraining beim SVS“, Treffpunkt um 14 Uhr am Sportplatz Schlierstadt, bis 18 Uhr, Altersgruppe sechs bis elf Jahre, keine Kosten. Veranstalter ist der SV Schlierstadt. Anmeldung bis 20. Juli im Bürgerbüro der Stadt.