Neuen Familienplatz freudig eingeweiht

Tolle Stimmung herrschte in Hemsbach beim Helferfest und der Einweihung des neuen Familienplatzes. Der Kirchturm der Mauritiuskirche war abends mit einer Bildpräsentation beleuchtet.

Hemsbach. Im kleinen Stadtteil von Osterburken fand am Samstag die Einweihung des neuen Familienplatzes und gleichzeitig ein Helferfest satt. Eingeladen hatte die Ortschaftsverwaltung. Bei einem von der Stadtbäckerei Trabold gesponserten Spanferkel sowie Salaten und Kuchen bedankte sich die Ortschaftsverwaltung bei den vielen Helfern für ihre Unterstützung und weite den neuen Familienplatz ein.

Unterstützer der Ehrenamtlichen

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Ortsvorsteher Christoph Groß die zahlreich erschienenen Helfer, Unterstützer und Gäste und freute sich über den tollen Besuch der Veranstaltung.

Sein besonderer Willkommensgruß galt neben den vielen Helfern Bürgermeister Jürgen Galm sowie Rolf Trabold und seiner Frau Susanne von der Stadbäckerei Trabold aus Osterburken. Die Stadtbäckerei Trabold unterstützt schon seit Jahren das ehrenamtliche Engagement des kleinsten Stadtteils und war bei vielen Veranstaltungen stiller Unterstützer.

Wie Ortsvorsteher Groß herausstellte, war bei der Planung des Festes Rolf Trabold sofort bereit, sich einzubringen und brachte mit der Idee eines Spanferkels den kulinarischen Höhepunkt der Veranstaltung ein. Ortsvorsteher Groß bedankte sich für diese außerordentliche Unterstützung mit einem Präsent bei Rolf und Susanne Trabold und zusätzlich mit einem Hemsbacher Wappen, welches sicherlich einen schönen Platz in den Räumen der Stadbäckerei finden werde.

„Ein Dankeschön an alle, die uns immer wieder unterstützen, sei es bei Diensten, Arbeitseinsätzen, Verpflegungsspenden, Sachspenden oder sonstiger Hilfestellung.

Nur durch diese tolle Unterstützung konnten wir die verschiedensten Aktionen in Hemsbach durchführen“ so Ortvorsteher Groß. Mit diesem „Helferfest“ möchte man das heute zum Ausdruck bringen.

Dies waren unter anderem der Bau der Urnengräber, dem barrierefreien Zugang, dem Rückschneiden des Bewuchses sowie die Neugestaltung der Wasserentnahme im Friedhof, Arbeiten rund um den Bauwagen, Familienplatz, Brunnenplatz, die Feste zum Sonnwendfeuer und noch einiges mehr.

Gute Zusammenarbeit

Ein Dank ging auch an die Stadt Osterburken für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit sowie die Unterstützung und Ausführung durch den Bauhof Osterburken.

Bürgermeister Jürgen Galm stellte die gelungene Integration des neuen Familienplatzes dar und ging auch auf die Planung des Platzes ein. Er freute sich über das große Engagement aller Beteiligten und verwies auf das gute Miteinander in Hemsbach und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten bei den verschiedensten Aktionen im Ortsteil Hemsbach.

In gemütlicher Runde wurden die letzten Veranstaltungen und Aktionen Revue passieren lassen und mit einer großen Bilderpräsentation, bei der der Kirchturm der Mauritius Kirche als Leinwand diente, wurde bis in den späten Abend Bilder der letzten Jahre gezeigt und sich an den Themen erfreut.

