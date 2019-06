Ob der Dorffriede wieder hergestellt werden kann?

Osterburken.„Des Kaisers neue Kleider“ sowie „Don Camillo und Peppone“ heißen die beiden diesjährigen Sommerstücke der Badischen Landesbühne in Osterburken, die am Donnerstag, 27. Juni, vorgeführt werden. „Des Kaisers neue Kleider“ in der Bühnenfassung von Wolf-Dietrich Sprenger nach Hans Christian Andersen ist für alle ab sechs Jahren um 17 Uhr auf der Freilichtbühne zu sehen, abends um 20.30 Uhr folgt „Don Camillo und Peppone“ von Giovannino Guareschi in der Fassung von Gerold Theobalt. Die Vorstellungen werden im Hof der Schule am Limes aufgeführt, bei schlechter Witterung in der Baulandhalle.

