Oberlandstraße wird in Kürze asphaltiert

Schlierstadt.Seit rund vier Wochen ist die Konrad-Bau (Lauda-Königshofen) mit Sanierung und Ausbau der Oberlandstraße in Schlierstadt beschäftigt. Zunächst waren Aushubarbeiten von zwei bis drei Metern Tiefe erforderlich, um Strom-, Kanal- und Wasserleitungen sowie Leerrohre für Glasfaser verlegen zu können. Der erste Bauabschnitt der Oberlandstraße ist fertig. In nächsten Tagen wird mit der Asphaltierung begonnen. Bis Mitte August sollen die Tiefbauarbeiten in der Oberlandstraße beendet sein. Im Anschluss wird die angrenzende „Obere Talstraße“ auf die gleiche Art und Weise saniert, so Julian Gros, Polier des Bauunternehmens, im Gespräch mit den FN. Bild: Jürgen Häfner