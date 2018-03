Olympia-Akteure als großer Vorbilder

Anzeige

In Anbetracht der Olympischen Winterspiele sagte Galm, dass man dort mit Hartnäckigkeit, Ehrgeiz, Talent und der Liebe zum Sport zum Erfolg kommen könne. Für einen solchen Erfolg dürfe man nicht erst kurz vor Schluss loslegen, sondern müsse möglichst in der ersten Minute beginnen. Der Breiten - und Freizeitsport und das damit verbundene Ehrenamt sei Teil unserer Tradition und Kultur, sagte Galm.

Nach einem kurzen Rückblick auf die Ehrungen im vergangenen Jahr von Jutta Mutschler (BSW Fotogruppe) nahm der Bürgermeister, assistiert von Elke Ander, die Ehrung der Einzelsieger und Mannschaften vor. Insgesamt wurden mit der BSW Fotogruppe, der DLRG-Ortsgruppe, dem Elferrat der Stadt, dem KK-Schützenverein, den Pferdefreunden sowie dem Reitverein, dem Sportverein und den beiden Tennisclubs Osterburken und Schlierstadt neun Vereine ausgezeichnet.

Podiumsplätze belegt

Von der BSW Fotogruppe zeichnete Galm Peter Mahel aus, der bei der regionalen Fotoschau eine Auszeichnung in Gold und Bronze erhalten hatte, sowie Walter Kaub, der Silber erreicht hatte. Urkunden für ihre Erfolge erhielten auch Hans Müller, Lea Oeder und Wolfgang Wachter. Die Fotogruppe belegte insgesamt den zweiten Platz bei dieser Fotoschau.

Bei den DLRG Bezirksmeisterschaften belegte Yannis Bischoff den zweiten Platz in der Altersklasse 15/16 Einzel. Die Mannschaft in der Altersklasse 15/16 männlich erreicht den ersten Platz, in der Altersklasse 13/14 weiblich reichte es zum zweiten Platz und den dritten Rang belegte das Team in der Altersklasse 15/16 weiblich.

Erfolgreiches „Tanzmariechen“

Ausgezeichnet wurde Hanna Niklas, die beim Tanzturnier des Narrenrings den dritten Platz in der Disziplin „Tanzmariechen“ belegte, und die Tänzerinnen der „Blauen Funken“, die mit dem Schautanz den zweiten Platz erreichten. Eine Auszeichnung erhielten die „Roten Funken“, die beim gleichen Termin in der Disziplin Junioren mit ihrem den zweiten Platz belegte.

Die gemischte Schautanzgruppe des Elferrats kam beim Tanzturnier des Narrenrings Main-Neckar auf den zweiten Platz. Im Gardetanz belegte die Elferratsgarde den dritten Platz.

Über einer Ehrenurkunde und Medaille durften sich auch die Mitglieder des KK-Schützenvereins freuen, die erfolgreich an den Kreismeisterschaften teilgenommen hatten. Sabrina Volk von den Pferdefreunden Osterburken belegte den dritten Platz im E-Springen beim Neckar-Odenwald-Cup.

Teilnahme beim Landeskampf

Arabell Thürl sei in ihrem Jahrgang die erfolgreichste Dressur-Ponyreiterin Baden-Württembergs, die beim Landeschampionat in Überlingen für den Reitverein Osterburken antrat und den dritten Platz belegte, so Galm. Thürl wurde in den Kader der Junioren-Dressurreiter von Nordbaden berufen. Beim Reitverein gab es weitere erfolgreiche Reiterinnen beim Neckar-Odenwald-Cup. Sarah Maurer wurde Siegerin beim L-Springen und Susanne Seegrön belegte den dritten Platz in der A-Dressur.

Gute Ergebnisse erzielte die Jugendturnabteilung des SV Osterburken beim Gaukinderturnfest in Neckarelz. In der Disziplin Dreikampf Leichtathletik Mädchen (Jahrgang 2006/2007) belegte Lena Wünst den ersten Platz, Sarah Ernst den zweiten und Emily Ehrler den dritten Platz. In der Disziplin Leichtathletik Dreikampf Mädchen (Jahrgang 2004/2005) erreichte Amelie Drong den ersten Platz. Sophie Rossa wurde Erste und Fabienne Hoffert Zweite in der Disziplin Leichtathletik Dreikampf Mädchen (Jahrgang 2002/2003).

Meistertitel beim SVO

Die erste Mannschaft der Faustballabteilung des SV Osterburken wurde ebenfalls geehrt. Das Team wurde Meister in der Feldrunde in der Kreisliga Main-Neckar-Hohenlohe und zugleich Kreispokalsieger 2017.

Drei Mannschaften des SV Osterburken waren ebenfalls sehr erfolgreich. Die B-Jugend wurde Kreismeister, die erste Mannschaft erreichte die Meisterschaft in der Kreisliga und die zweite Mannschaft wurde Vizemeister der Kreisklasse A und stieg durch diesen Erfolg in die Kreisliga auf.

Martin Klonk vom Tennisclub Osterburken wurde Kreismeister bei den „Herren 40“. Die Damenmannschaft des TC erreichte den Aufstieg von der ersten Kreisliga in die zweite Bezirksklasse. Beim Tennisclub Schlierstadt belegte Maximilian Eberle den ersten Platz bei den Bezirksmeisterschaften im Bezirk Rhein-Neckar-Odenwald-Tauber sowie den dritten Platz bei den Badischen Meisterschaften in der Altersklasse U 9. Erstmals in der Vereinsgeschichte erreichten zwei Herrenmannschaften den Aufstieg in die Oberliga. Das Ü-30-Team wurde Bezirksmeister des Bezirks 1 und die Herren Ü 60 wurden Vizebezirksmeister des Bezirks 1.

Nach weiteren musikalischen Klavierbeiträgen von Paul Rötteler und Valentin Balagula folgte mit Bildern ein umfangreicher Jahresrückblick, zusammengestellt von Hans Müller von der BSW Fotogruppe.

Ehrenamt hervorgehoben

Als Sprecher der Vereine freute sich Freddy Bloos über die vielen errungenen Erfolge der Osterburkener Sportler und gratulierte den Geehrten. Sie hätten durch ihre Leistungen nicht nur das lebendige Vereinsleben in der Stadt, sondern auch über deren Grenzen hinaus gezeigt. Sein Dank galt den ehrenamtlichen Trainern und Übungsleitern für die Betreuung der Sportler.

Bloos appellierte an die Jugend, dem Verein treu zu bleiben und auch einmal einen verantwortungsvollen Posten zu übernehmen. Damit werde die Zukunft der Vereine gesichert.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.02.2018