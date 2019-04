„Open-Air-Unterricht“ am Limes

Osterburken.Die meisten Menschen haben von ihrem Mathematikunterricht vielleicht nicht die schönsten Erinnerungen – zu theoretisch war er und mal ehrlich: hatte er wirklich etwas mit der Realität zu tun? Dabei kann Mathematik nicht nur helfen, Grenzen zu überwinden, sondern sie im besten Sinne des Wortes „be-greifbar“ zu machen.

Das Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) geht in Zusammenarbeit mit dem Römermuseum Osterburken und dessen Leiter Dr. Jörg Scheuerbrandt den alten römischen Wegen auf neuartige Weise auf den Grund. Koordiniert wird die Zusammenarbeit von GTO-Lehrer Studiendirektor Dr. Andreas Schmitt. Der mathematische Begriff „Limes“ bekam für zwei Dutzend Schüler bei der Aktion eine völlig andere Bedeutung. Matheunterricht kann nämlich auch Spaß machen, wenn man im nahen Wald ein lohnendes Anschauungs- und Versuchsobjekt hat.

Viele Entwicklungen erkennbar

Unter Anleitung von Dr. Jörg Scheuerbrandt vermaßen die jungen Forscher, mit Maßbändern, Schnüren, Stativen und vor allem mit Motivation ausgestattet und unter vollem Körpereinsatz, den Limeswall vor Osterburken. Dabei ergänzten sie die bereits von ihren Vorgängern durchgeführten Messungen und verdichteten die Abstände zwischen den einzelnen Messpunkten von bisher zwei auf einen Meter. Unterstützt wurde das Team dabei von zwei Praktikantinnen aus der Realschule Osterburken (RSO). Viele Entwicklungen am Limes waren und sind an den diversen Höhenunterschieden im Gelände bis heute gut erkennbar. Schnell zeigte sich, dass Open-Air-Unterricht am Weltkulturerbe Limes direkt vor der Schultür viel spannender sein kann als blanke Theorie im Klassenzimmer. Anhand der gesammelten Datenmengen ergänzen die Schüler jetzt im Mathematikunterricht das im letzten Jahr entstandene dreidimensionale Modell der Grenzbefestigung und ergründen damit seine Entstehungsgeschichte.

Für Jörg Scheuerbrandt ist diese Kooperation mit dem GTO, aus der sich auch Anschauungsbeispiele für die Fächer Biologie, Mathematik, Geographie, Latein und natürlich Geschichte ergeben, eine echte „Win-win- Situation“. Die Daten stehen nämlich nicht nur in den Schulheften, sondern helfen auch dem Römermuseum bei der Dokumentation und der Erforschung der Limesgeschichte. Ferner dienen sie der Kontrolle von etwaigen Veränderungen im Gelände.

Schulleiterin sieht Projekt positiv

Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel zeigte sich vom Projektverlauf und der Intensität der Zusammenarbeit begeistert. „Wir sind sehr daran interessiert, den Schülern Bezüge zu ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit zu vermitteln. Was ist denn vor Ort?, wo sind wir groß geworden?, welche Wurzeln und Traditionen haben wir hier?“

Hier habe man die einmalige Gelegenheit zur Beschäftigung mit einem Baudenkmal aus dem Weltkulturerbe Limes direkt vor Ort. „Diese Beschäftigung mit den Spuren, die uns die Römer hinterlassen haben, das hat auch was mit unseren Wurzeln zu tun“, so Krudewig-Bartel.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019