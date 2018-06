Optik der Wände sorgte für Diskussionen

Anzeige

Gemischte Erfahrungen

Aus den Reihen der Zuhörer kam auch die Frage, wie solche Lärmschutzwände nach zehn Jahren aussehen. „Oder was passiert, wenn sie mit Graffiti beschmutzt werden?“, hieß es vonseiten eines Gemeinderates. Weiler sagte dazu, dass für die Instandsetzung die DB Netz AG verantwortlich sei. Ein anderes Mitglied bemerkte, dass die Stadt Osterburken mit der Bahn eher gemischte Erfahrungen gemacht habe, wie etwa bei der Instandhaltung des Bahnhofs.

Dass die Wände durch den vor allem im Bahnhofsbereich entstehenden Bremsstaub der Züge verdreckt werden, käme nicht mehr in einem so großen Ausmaß vor wie noch vor einigen Jahren, so Weiler.

Güterwaggons werden umgerüstet

Apropos Bremsen: Die DB-Vertreterin wies in ihrem Vortrag auch auf die geplante Umrüstung der Güterwaggons hin. Deutschland will bis 2020 alle durch das Land fahrenden Güterwaggons mit den sogenannten „Flüsterbremsen“ ausstatten. Diese Verbundstoffbremssohle soll die Schallemissionen um bis zu zehn dB reduzieren. Das entspricht (siehe oberen Bericht) etwa einer Reduzierung des subjektiven Lärmempfindens um die Hälfte. „Vielleicht brauchen wir dadurch überhaupt keine Lärmschutzwände mehr, vielleicht reichen die passiven Maßnahmen aus“, sagte Galm. Bis wann sich die Stadt entscheiden müsse, wollte er von Weiler wissen. „Es herrscht überhaupt kein Zeitdruck. Sie können sich auch erst an Weihnachten oder an Ostern im nächsten Jahr entscheiden“, erklärte sie und machte auch auf den langen Planungszeitraum aufmerksam. Wenn sich Osterburken in diesem Jahr für die Lärmschutzwände entscheide, würden diese frühestens 2023 gebaut.

Galm sagte zum Abschluss der Veranstaltung: „Wir brauchen eine Grundsatzentscheidung und sind vor allem im Gemeinderat gefordert, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wir können nicht jeden wunschlos glücklich machen. Die überwiegende Mehrheit entscheidet.“ Klar ist auch: Stehen die Lärmschutzwände erst einmal, werden sie auch nicht so schnell wieder abgebaut, denn sie sind dann Eigentum der Deutschen Bahn. ms

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.06.2018