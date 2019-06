Ortsvorsteher informierte über große Verkehrszählung

Schlierstadt.Die jüngste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Schlierstadt eröffnete Ortsvorsteher Jürgen Breitinger mit der Begrüßung der Räte und einiger Zuhörer.

Für den Einzug gewählter Ortschafträte ins Gremium ist die Prüfung eventueller Hinderungsgründen nach der Gemeindeordnung erforderlich. Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai wurden Jürgen Breitinger, Philipp Sack, Georg Schmidt, Andreas Heffner, Tobias Münch, Michael Schwebler und Albin Jelinek in den Ortschaftsrat gewählt. Ein Sitz im Gremium bleibt unbesetzt, weil die Liste der CDU nicht genügend Kandidaten aufwies, so der Ortsvorsteher. Die Prüfung ergab, dass keine Hinderungsgründe vorliegen. Die konstituierende Sitzung wird am 18. Juli stattfinden, so Breitinger.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde ein Bauantrag zur Umnutzung von Lagerflächen zu einem Freiluftschweinestall behandelt. Ortsvorsteher Jürgen Breitinger stellte den Bauantrag vor und beantwortete Fragen. Mit einem einstimmigen Beschluss befürworteten die Ortschaftsräte den Bauantrag.

Unter „Verschiedenes“ informierte Ortsvorsteher Breitinger über einige wichtige Themen aus der letzten Sitzung. So teilte er mit, dass nach Angaben des städtischen Bauamtes Musterbänke bestellt sind, die aber eine relativ lange Lieferzeit hätten

Im Nachgang informierte der Ortsvorsteher über eine Verkehrszählung, die in der Zeit vom 31. Mai bis 6. Juni großflächig durchgeführt wurde. Auch in Schlierstadt waren zwei Messpunkte eingerichtet. Nachfragen aus der Mitte des Ortschaftsrates bezüglich des Zwecks dieser Zählung konnte der Ortsvorsteher aufgrund unzureichender Detailangaben im Anschreiben nicht näher erläutern. Er gehe davon aus, dass die Verkehrszählung für die Planung der Transversale erforderlich sei.

Ein weiterer offener Punkt aus der letzten Sitzung war die Installation einer e-Bike-Ladestation. Hier lag ein Angebot der EnBW für eine komfortable Ladestation in Höhe von 3950 Euro vor. Ausgaben in dieser Höhe wolle man jedoch nicht tätigen. Deshalb will man nach einer kostengünstigeren Lösung suchen.

Positiv konnte Breitinger über die Aufstellung neuer Urnenstelen auf dem Friedhof berichten. Hier wurde vom Gemeinderat aufgrund der Dringlichkeit ein weiterer Urnen-Stelen-Block genehmigt.

Baufällige Mauer in Seligental

Bei den Anfragen der Ortschaftsräte wies Ortschaftsrat Albin Jelinek erneut auf die baufällige Mauer am Eingangsbereich des Klosters Seligental hin. Ortsvorsteher Breitinger teilte mit, dass er das städtische Bauamt gebeten habe, Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen. Um größere Schäden zu vermeiden, wäre es jedoch besser, eine Sanierung vorzunehmen. Nachdem noch einige Punkte aufgenommen wurden und kein Bürger Fragen stellte, schloss Ortsvorsteher Breitinger den öffentlichen Teil der Sitzung.

