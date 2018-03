Osterbasteln für die 50 junge Kunden

Anzeige

Osterburken.50 Kinder erlebten am Mittwoch im Rahmen des Osterbastelns einen Nachmittag in der Volksbank Kirnau. Mit viel Freude und Begeisterung bastelten die jungen Kunden im Alter von sieben bis elf Jahren aus dem VR-Primax-Club in der Hauptstelle in Rosenberg schöne Osterdekoration für die bevorstehenden Ostertage.

Bei lustiger Musik und toller Stimmung bastelten die Kinder Ostertaschen, Windlichter sowie Hasen aus Papptellern und Waschhandschuhen, welche sie am Ende mit nach Hause nehmen durften.

Unterstützung gab es von zehn Mitarbeitern der Volksbank Kirnau. Zur Stärkung gab es Getränke und Kekse. Zum Abschluss durften sich die Kinder über einen Schoko-Osterhasen und ein Osterei freuen.