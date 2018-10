Osterburkener Stadtteil erhält einen Zebrastreifen

Bofsheim.Zahlreiche Informationen sowie die Besprechung der für den Haushaltsplan 2019 angemeldeten Maßnahmen standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Bofsheimer Ortschaftsrates.

Nach der Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung wurde der im Kenntnisgabeverfahren eingereichte Bauantrag zum Abbruch einer Scheune und einer Garage im Kirchweg behandelt.

Danach wurden die in vorangegangene Sitzungen des Ortschaftsrates bereits besprochenen und für den Haushaltsplan 2019 beantragten Maßnahmen von Ortsvorsteher Werner Geiger vorgetragen und näher erläutert.

Sie betreffen unter anderem notwendige Maßnahmen wie: Unterstützung des Sportvereins bei der Sanierung des Sportheims, Austausch der Wasserleitung im „Kirchweg“, Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Abteilungswehr Bofsheim, Neugestaltungsmaßnahmen im Friedhofsgelände sowie die Sanierung des Hauptwirtschaftsweges „Hormel“ (Zufahrt Sportplatz) im Rahmen des Feldwegprogramms des Landes.

Es folgte die Vorbereitung der Gedenkfeier am Volkstrauertag. Der Ablauf soll wie in den Vorjahren gestaltet werden.

Bei den Bekanntgaben gab es zunächst eine erfreuliche Nachricht. „Unserem Antrag auf Anlegung eines Fußgängerüberwegs im Bereich der Bushaltestelle wurde stattgegeben“, so Ortsvorsteher Werner Geiger. Nach mehreren Vorort-Terminen und Zählungen wurde die Notwendigkeit des auch von einer Elterninitiative unterstützten Anliegens bestätigt. Allein in einer Stunde wurden 388 durchfahrende Fahrzeuge gezählt. Die Umsetzung der Maßnahme wird durch die Straßenbauverwaltung erfolgen. Die bereits im vergangenen Jahr beantragten Geschwindigkeits-Anzeigegeräte sollen in Kürze angebracht werden.

In diesem Zusammenhang wird auch erwartet, dass die im Auftrag des Bauamts von einer Spezialfirma durchgeführten Sanierungsarbeiten an den Schachtabdeckungen zu einer Lärmminderung im Bereich der Ortsdurchfahrt beitragen.

Mit dem Abbruch des Gemeindehauses (ab 5. November) wird mit der Dorfentwicklungsmaßnahme zur Erschließung und Neugestaltung dieses Gebiets begonnen.

Nachdem die relativ hohen staatlichen Fördermittel für die Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule zur Verfügung stehen, geht der Ortschaftsrat davon aus, dass die einzelnen auch energetischen Maßnahmen sukzessive, vor allem unter Ausnutzung der Ferienzeiten, durchgeführt werden.

Abgeschlossen werden konnte die Maßnahme „Stadtgarten“, nachdem die vielfach gewünschte Dachabdeckung und die Anbringung weiterer Sitzgelegenheiten beim Pavillon durchgeführt wurden. Geiger führte hierzu aus, dass die neu gestaltete Anlage auf eine gute Resonanz stoße.

Auch von noch „offenen Baustellen“ wurde in der Sitzung berichtet. Abschließend wurde bekanntgegeben, dass ab 1. Oktober die Alarmierung der Abteilungswehr Bofsheim durch die Rettungsleitstelle nicht mehr über die Sirene, sondern ausschließlich über die Meldeempfänger der Feuerwehrangehörigen erfolgt. Des weiteren wurde mitgeteilt, dass die Sammlung für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge in den nächsten Tagen wiederum von den Konfirmanden durchgeführt wird.

Nach der „Fragestunde“, die Themen wie „Parken in der Sindolsheimer Straße“ und die die „Straßenbeleuchtung“ betrafen, beendete Ortsvorsteher Werner Geiger den öffentlichen Teil der Sitzung.

