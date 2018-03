Passat beschädigt

Anzeige

Krautheim.Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Montag. Eine 34-Jährige parkte ihren Passat zunächst von 16.30 Uhr bis 17 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Konsul-Uebele-Straße. Danach fuhr sie in die Austraße und stellte ihren Pkw im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes ab.

An einem dieser beiden Orte muss ein Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken an dem Passat hängen geblieben sein. Er hat dabei einen Schaden am linken Kotflügel verursacht.

Anstatt diesen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu melden, flüchtete der Unfallverursacher. An den Beschädigungen konnten helle Lackabtragungen festgestellt werden.