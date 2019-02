Passiven Maßnahmen Vorzug gegeben

Osterburken.Die Bahnstrecke „Neudenau-Osterburken“ wurde, wie bereits mehrfach berichtet, in das „Lärmsanierungsprogramm an Schienenwegen des Bundes“ aufgenommen. Seit 1999 wendet der Bund in diesem Programm erhebliche finanzielle Mittel zur Verbesserung des Lärmschutzes an stark befahrenen Bahnstrecken auf.

Schalltechnische Untersuchung

In einer Bürgerversammlung im Juni wurden die Osterburkener über die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung informiert. Dieser ist zu entnehmen, dass die Grenzwerte in den Bereichen der Baugebiete „Eber“ und „Baumgarten“ sowie im Stadtzentrum überschritten werden. Seitens der DB AG wurden Vorschläge unterbreitet, wie die Lärmsanierung durchgeführt werden kann.

Gefördert werden aktive Lärmschutzmaßnahmen (wie Schallschutzwände) und passive Maßnahmen (wie Schallschutzfenster).

Nach der Bürgerversammlung forderte die Stadt Osterburken die Bürger auf, ihre Meinung zu den geplanten Schallschutzmaßnahmen – einem laut Stadtoberhaupt „bedeutsamen Programm“ – zu äußern. „Trotz mehrfacher Aufrufe sind letztendlich nur 29 Rückmeldungen eingegangen“, so Bürgermeister Galm bei der jüngsten Sitzung des Osterburkener Gemeinderats.

Wenn man diese Rückmeldungen noch nach den betroffenen Gebäuden „filtere“, waren fünf Rückmeldungen für die Schallschutzwände, zehn Rückmeldungen dagegen – und alle weiteren lagen außerhalb des Einzugsbereiches der Lärmsanierung.

Und so folgte das Gremium am Montagabend schließlich geschlossen dem nach der Vorstellung dieser Zahlen formulierten Beschlussvorschlag: Alle waren dafür, den passiven Maßnahmen den Vorzug zu geben. mem

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019