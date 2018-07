Pkw überschlug sich: Zwei Schwerverletzte

Anzeige

Osterburken.Zwei Personen mussten am Sonntagabend nach einem Unfall laut Polizei in Kliniken eingeliefert werden. Die beiden waren mit einem Seat auf der Landstraße von Osterburken in Richtung Bofsheim unterwegs. Als der Fahrer gerade einen anderen Pkw überholen wollte, zog dessen 65-jähriger Lenker seinen Wagen nach links, um in einen einen Feldweg zu fahren. Der Mann erkannte jedoch das von hinten nahende Fahrzeug und hielt an. Der Seat-Fahrer wollte nach links ausweichen, geriet aber ins Schleudern und überschlug sich. Im Straßengraben blieb das beschädigte Fahrzeug dann nach Angaben der Polizei auf dem Dach liegen. Zu einer Kollision der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Die Insassen des Seat wurden schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand bei diesem Unfall Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.