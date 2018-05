Platzkapazitäten aufgrund des hohen Zuwachses erschöpft

Anzeige

Bemängelt wurde vom Abteilungskommandanten Jens Schmidt auch, dass immer noch kein Stutzen zur Wasserentnahme an der ehemaligen Pumpstation angebracht sei, noch dass auf Meldungen von defekten, fehlenden beziehungsweise verdeckten Schiebern eingegangen werde. Ferner regte er an, dass bei der Erneuerung der Brücke beim BKW ein Saugstutzen in der Bach zur schnellen Löschwasserentnahme angebracht werden soll.

Ein langgehegter Wunsch des Ortschaftsrates ist die Erstellung von Begrüßungsschildern an den Ortseingängen.

Zunächst sei zu klären, ob ein Schild in Anlehnung an das von Osterburken oder ein individuelles Schild für Schlierstadt entworfen werden soll.

Entwurf wird entwickelt

Tendenziell will man auf die Zugehörigkeit zur Stadt Osterburken hinweisen, so dass das Grundschild – ergänzt um einen individuellen Teil für Schlierstadt – übernommen werden soll. In einer der nächsten Sitzungen soll dann ein Entwurf vorgestellt werden.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ informierte Breitinger über das Ausschreibungsergebnis für die Vergabe von Elektroarbeiten in der Mehrzweckhalle. Er gab bekannt, dass das günstigste Angebot von der Firma Gärtner aus Hardheim mit 40 908 Euro abgegeben wurde, die auch den Zuschlag erhielt.

Wie bereits im Ortschaftsrat beschlossen, werden nun die Hundekotstationen ausgeliefert. Folgende Standorte wurden festgelegt: Spielplatzweg, Friedhof, Sportplatz und Gangolfsweg.

Um sich über die vielen Baumaßnahmen, die derzeit in Schlierstadt laufen, zu informieren, schlug Ortsvorsteher Breitinger vor, einen Besichtigungstermin vorzusehen. Deshalb wurde festgelegt, dass am 25. Juni ein Rundgang stattfinden soll.

Nachdem noch einige Anfragen der Ortschaftsräte beantwortet wurden, gab es massive Kritik einiger Ortschaftsräte an der „schlampigen Absicherung“ einer Baustelle zur Beseitigung eines Rohrbruches in der Hauptstraße.

Seitens des Ortschaftsrates wird das städtischen Bauamt beziehungsweise die Wasserversorgung Bauland aufgefordert, künftig auf eine bessere Absicherung der Baustelle zu achten. Diese Kritik wird an die zuständigen Stellen weitergeleitet.

Mit einer Anfrage einer Bürgerin, die sich auf den Ausbau der Straße im Vogelherd bezog und von Ortsvorsteher Breitinger beantwortet wurde, schloss er die Sitzung.

Mittwoch, 23.05.2018