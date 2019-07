Polizei sucht Zeugen

Osterburken.Auf rund 700 Euro Sachschaden bleibt ein Ford-Fahrer sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer am Samstag, zwischen Mitternacht und 9 Uhr, gegen den Kleintransporter gefahren ist. Der Mann hatte den Ford Transit ordnungsgemäß in der Frankenstraße in Osterburken, Höhe Hausnummer 27, abgestellt, so die Polizei.

Zwischenzeitlich muss jemand das vordere linke Eck gestreift haben, da die Stoßstange, der Radkasten und die Felge beschädigt waren. Der Schadensverursacher hatte weder auf den Geschädigten gewartet noch die Polizei verständigt, weshalb nun Zeugen des Unfalls gesucht werden.

