Potenzial auf Knopfdruck abgerufen

Anzeige

Osterburken.Bei der Jahreshauptversammlung des Fanfarenzuges hagelte es Lob für die Jugend. Vorsitzender Klaus Stang begrüßte zur Sitzung zahlreiche Mitglieder.

Stadtfarben häufig vertreten

Den Ehrenmitgliedern Alois Kern und Andy Heck sowie dem Vertreter der Stadt, Benjamin Köpfle, galt bei der Jahreshauptversammlung des Fanfarenzuge der besondere Gruß des Vorsitzenden Klaus Stang.

Schriftführerin Tamara Belz ließ das Vereinsjahr Revue passieren. Die Stadtfarben vertrat der FZO bei den Faschnachtsumzügen in Götzingen und Höpfingen, beim Fanfarenzugtreffen in Schriesheim, beim Marktplatzfest in Meckesheim und am Verbandstreffen des VSF in Wertheim. In Osterburken erklang das Fanfarenspiel am Fastnachtsumzug, Kilianimarkt und Weihnachtsmarkt. Im Berichtsjahr spielte man zu sieben Ständchen, zudem beteiligte man sich am Kindertag des Neckar-Odenwald-Kreises. Stellvertretend für Kassiererin Uli Englert erstattete Tamara Belz einen positiven Bericht. Die Kassenprüfer Doris Scherer und Andy Heck konnten eine einwandfreie Kassenführung bescheinigen.