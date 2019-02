Osterburken.Die Behinderten-Begegnungsstätte Osterburken (BBO) veranstaltet am heutigen Mittwoch ab 18.31 Uhr in Zusammenarbeit mit der FG „Hordemer Wölf“ ihre 32. „Große Prunksitzung“ in der Baulandhalle. Ein buntes Vier-Stunden-Programm mit Büttenassen, Schautänzen, Show- und Gesangsnummern erwartet die Gäste.

Mit von der Partie sein werden die Tanzmariechen Mia Riehl (FG „Höhgöiker Glashofen“), Lynn Hartmann (FG „Fideler Aff“ Walldürn) und Maria Brand („Lemia“ Krautheim). Schautanz- und Gardegruppen der FG „Hordemer Wölf“, der FG „Aaldemer Dunder“, der „Karschdäider Housche“, der „Külsemer Brunnenputzer“, der „Steedemer Beesche“, des TV Wertheim, der „Rouschebercher Milchsäuli“ und des Elferrats der Stadt Osterburken haben ihr Kommen ebenso zugesagt wie die „Ranzengarde“ aus Borke, das Männerballett der „Lemia“ Krautheim und der FG „Hordemer Wölf“. Das fastnachtliche Urgestein der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“, Wolfgang Bütt, wird mit seinen Kalauern die Besucher erfreuen.

Jedermann kann zu dieser närrischen Prunksitzung der BBO kommen. Schirmherr ist Bürgermeister Jürgen Galm (Osterburken). Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken fungiert als Sitzungskapelle. Regie führt Markus Hoffmann von der FG „Hordemer Wölf“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019