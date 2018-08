Romantische Lieder voller Hingabe

Anzeige

Es ist eine schöne Tradition, dass besonders begabte und engagierte Schüler der Musikschule Bauland ihr Können bei einem Konzertabend präsentieren. Nun war die Reihe an Tim Winkelhöfer.

Osterburken. Tim Winkelhöfer zählt zu den Schülern, die an der Musikschule Bauland eine langjährige, fundierte und qualifizierte musikalische Ausbildung genossen haben. Und so kam es, dass Winkelhöfer am Ende des Schuljahres einen Konzertabend gab, bei dem Werke für Gesang und Klavier erklangen.

Aufnahmeprüfung bestanden

Tim Winkelhöfer hat unlängst die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg erfolgreich absolviert und beginnt sein Studium ab dem kommenden Wintersemester. Er hat zahlreiche Preise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Regional-, Landes- und Bundesebene gewonnen, sowohl im Fach Gesang als auch im Fach Klavier. Beginnend mit der musikalischen Früherziehung mit vier Jahren, durchzog er viele Jahre intensiv und zielstrebig die Vorbereitungen auf seinen Traumberuf Opernsänger.