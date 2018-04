„Roter Mond“ blüht erstmals im Bauland

Anzeige

Was sind das für rote Blüten an diesem ansonsten rosa-weiß blühenden Apfelbaum? Sie gedeihen an Zweigen der selten Sorte „Roter Mond“, und die kann man am Bronnacker Weg entdecken.

Osterburken. Der Obst- und Gartenbauverein hat im Frühjahr 2017 Edelreiser der alten, fast vergessenen Sorte „Roter Mond“ auf einen Apfelbaum am Bronnacker Weg aufgepfropft, berichten Alfred Bloos und Wolfgang Köhler bei einem Gang durch Osterburkens Streuobstwiesen. Auch Bloos und einige weitere Mitglieder haben das Experiment gewagt und eigene Bäume veredelt.

Die Geschichte der Apfelsorte Der russische Botaniker und Obstbaupionier Iwan Mitschurin (1855 bis 1935) züchtete die kälteresistente, rotfleischige Apfelsorte „Jachontowoje“ aus dem Wildapfel „Malus niedzwetskyana“ und der Sorte „Antonovka“. Gustav Rupp, Professor für Lebensmittelchemie und Direktor der Badischen Lebensmitteluntersuchungsanstalt in Karlsruhe, hatte Kontakt zu Mitschurin. Rupp wollte die widerstandsfähigen, rotfleischigen, säuerlich-würzigen Äpfel flächenhaft in Baden anbauen, weil er sich vom roten Pflanzenfarbstoff Anthocyanen eine stärkende Wirkung für die Bevölkerung versprach. Über eine Berliner Baumschule bezog Rupp Reiser der Sorte „Roter Mond“ und veredelte sie in Rohrbach auf eine Bittenfelder-Unterlage – wie man das auch heute noch macht. Im Nazi-Deutschland wurden die russischen Mitschurin-Sorten dann verboten. Oskar und Klaus Rupp (Obst- und Gartenbauverein Rohrbach am Gießhübel, aktives Mitglied der Landesgruppe Baden-Württemberg des Pomologenvereins) retteten die Sorte durch die Entnahme von Reisern für die Nachwelt, als der Rohrbacher Baum gefällt wurde. Heute kann man die Sorte wieder im Handel bekommen oder Reiser aufbringen. sab

Blätter zeigen zartes Rot

Seit drei Wochen zeigen sich die ersten „Mond“-Blättchen, und auch sie sind zunächst rötlich gefärbt – ein interessanter und für den Laien erstaunlicher Kontrast zum „normalen“ Grün des restlichen Baums. Und seit Donnerstag kann man auch die kräftig roten Blüten der alten, russischen Sorte bestaunen.