Rund 180 Schüler nutzten die Chance

Osterburken.Wie in den vergangenen Jahren fand der Berufs- und Studieninformationstag am Ganztagsgymnasium Osterburken für die Jahrgangsstufe 1 des GTO und die 9. Klassen der Realschule Osterburken einen großen Andrang.

Die rund 180 Schüler informierten sich mit interessierten Lehrern in vorher gewählten Vorträgen über diverse Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten oder liefen durch die Aula, um an den Ständen mit zahlreichen Ausstellern ins Gespräch zu kommen.

Björn Schmidt und Frank Petschenka von der RSO und Marina Wiznerowicz, Sven Auerbach und Torsten Schmidt vom GTO haben den Tag gemeinsam mit den Ausstellern aus vielen Bereichen der Wirtschaft, der Bildung und des Öffentlichen Dienstes vorbereitet.

Am Vormittag standen Vorträge der Studien- und Ausbildungsbotschafter auf dem Programm, am frühen Nachmittag Vorträge in den Klassenzimmern durch die Firmen und öffentlichen Einrichtungen. Die Schulleiter von RSO und GTO, Tobias Mayer und Regina Krudewig-Bartel, begrüßten die zahlreichen Gäste. Krudewig-Bartel hob die besondere Bedeutung der anwesenden regionalen Arbeitgeber für den ländlichen Raum hervor. Sie hielten die Jugendlichen in der Region.

Krudewig-Bartel attestierte den Beteiligten, ganz den Ideen des großen Reformpädagogen Pestalozzi folgend, ein Vorgehen mit Herz und Verstand.

Am Nachmittag standen insgesamt drei Durchgänge durch die Stände der insgesamt 21 Firmen und Institutionen auf dem Programm, die den Schülern die Gelegenheit boten, ihre zukünftigen Arbeitgeber kennenzulernen, sich für ihre Ausbildung nützliche Informationen einzuholen, erste Kontakte zu knüpfen und ihre Fragen loszuwerden.

Die Bildungspartner des GTO, AZO, Caritasverband, die Firma Gerhard Sprügel, Volksbank Kirnau, Würth und Ziehl-Abegg waren jeweils mit Ständen und Vortragenden beteiligt. Aus dem Bereich des öffentlichen Dienstes waren Vertreter der Agentur für Arbeit Buchen, der Karriereberatung der Bundeswehr, des Landratsamts, die Polizeidirektion Heilbronn und des Finanzamts Mosbach vor Ort. Die Bildung und Wissenschaft repräsentierten die Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach und die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Der Bereich Wirtschaft und Industrie waren durch die Ansmann AG, Bleichert Automation, die SchreiberGrimm Werbeagentur, die Jörg Heizmann Bauunternehmung und und Magna vertreten.

Anwesend waren ebenso die AOK Osterburken, die Sparkasse Neckartal-Odenwald, das SOS-Kinderdorf und die Handwerkskammer Mannheim.

