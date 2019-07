Rund 400 Bikes vor der Baulandhalle

Osterburken/Künzelsau.Bereits zum zehnten Male fand am Wochenende der Hohenloher Harley Run auf den Wertwiesen in Künzelsau statt. Der Organisator Joachim Schmidt steckt viel Herzblut in diese Veranstaltung, die letztendlich auch einem guten Zweck dient. Dieses Jahr wird der „Förderverein Klinik für Kinder und Jugendliche“ unterstützt. Auf den Wertwiesen gab es ab Freitag eine Händlermeile, Live Musik unter anderem mit „Good News“ und „Rocks off“. Traditionell findet samstags der „Run“ über eine Strecke von rund 100 Kilometer statt. Die Strecke führte dieses Jahr erstmals in den Neckar-Odenwald-Kreis. Die etwa 400 Bikes machten sich über das Kocher- und Jagsttal auf den Weg in den Neckar-Odenwald-Kreis. In Osterburken wurde ein kurzer „Trinkstopp“ eingelegt und die Maschinen konnten von vielen interessierten Zuschauern auf dem Baulandhallenplatz in Osterburken begutachtet werden.

Der „Vater“ des „Hohenloher Harley Run“, Joachim Schmidt, und Bürgermeister Jürgen Galm begrüßten kurz die Biker auf dem Baulandhallenplatz. Bürgermeister Galm zeigte sich beeindruckt beim Anblick der vielen Bikes.

Nachdem jeder seinen Flüssigkeitsverlust ausgeglichen hatte, ging es weiter über Rosenberg, Hüngheim und Ballenberg Richtung Krautheim wieder zurück zum Eventgelände in Künzelsau. Der Veranstalter dankte den unzähligen Helfern an der Strecke, die für 100 Kilometer freie Fahrt sorgten und dem Fanfarenzug für die Bewirtung in Osterburken.

