Sanierung des Sportplatzes nicht realisierbar

Anzeige

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Rico Griebaum und dem Totengedenken, verlas Schriftführer, Ralf Senk, das Protokoll der letztjährigen Versammlung. Schatzmeister Dieter Keller legte die Ein -und Ausgaben offen und stellte fest, dass der SV finanziell auf die Durchführung von Veranstaltungen angewiesen sei. Die Kassenprüfer Reinhold Griebaum und Rafael Krämer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Karina Hering, Leiterin der Frauengymnastik, informierte über zwölf Frauen, die sich wöchentlich einmal in den Wintermonaten zum Sport in der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule zur Gymnastik, Yoga und Pilates-Übungen trafen.

In den Sommermonaten wurde „Nordic-Walking“ durchgeführt. Bei allen Festlichkeiten halfen die Frauen mit und bewirteten bei Heimspielen auch das Sportheim, so Karina Hering. Jugendfußballleiter, Steffen Griebaum, gab bekannt, dass sechs Jugendliche in Jugendmannschaften beim SV Osterburken aktiv seien.

Drei Jugendliche spielen in der C-Jugend, zurzeit zweiter Platz in der Kreisliga, ein Jugendlicher in der A-Jugend, Landesliga, zurzeit Platz vier und zwei Mädchen bei den C-Juniorinnen in der Landesliga, zurzeit Platz zwei.

Keine Abgänge

Die Zusammenarbeit mit dem SV Osterburken verlaufe reibungslos, so Griebaum, der noch den Eltern der Jugendlichen für die Unterstützung dankte.

Fußballabteilungsleiter, Bertram Kubach, teilte mit, dass die Fußballmannschaft in der Spielgemeinschaft mit Osterburken III am Spielbetrieb in der Kreisklasse B 1, teilnahm und zum Saisonende 2016/2017 den 5. Platz belegte. Zur neuen Runde gab es keine Abgänge und auch keine Neuzugänge. Für den ausgeschiedenen Trainer, Theo Müller, übernahmen Rene Eberwein und Christian Keller das Traineramt. Die personelle Situation habe sich, aufgrund von drei Langzeitverletzten, nach der Winterpause nicht entspannt, so dass AH-Spieler zum Einsatz kamen. Die Mannschaft belegt zurzeit den 9. Platz. Die AH-Mannschaft hat lediglich ein Spiel ausgetragen. Die Mitglieder der Fußballabteilung sammelten Altpapier, Schrott- und Alteisen. Kubach dankte den Familien Griebaum und Keller für die Stellung der Fahrzeuge.

Folgende Veranstaltungen wurden durchgeführt: Maibaumfest, Rundenabschlussfeier, Skiausflug, Weihnachtsfeier, Sportfest und eine Fastnachtsveranstaltung. Beim Sportfest wurden vom Badischen Fußballverband Dieter Keller für 25-jährige und Hans-Jürgen Griebaum für 30-jährige Tätigkeit geehrt. Weiterhin wurde Dieter Keller mit der Ehrennadel in Gold, für 25-jährige, ehrenamtliche Tätigkeit, vom Badischen Sportbund geehrt, resümierte der Abteilungsleiter.

Zehn Freizeitsportler trafen sich, so deren Leiter Jörg Gräf, wöchentlich einmal. In den Wintermonaten wurde in der Halle Fußball gespielt und in den Sommermonaten wurden Fahrradtouren unternommen, so Gräf. Vom Vorsitzenden wurden danach langjährige Mitglieder geehrt. zehn Jahre: Hermine Metzger, 20: Andrea Christoph, 30: Ralf Klesel, 40: Peter Blaß, Eckard Frey und Rudolf Schmidt und 50 Jahre: Fritz Schwarz. Ortsvorsteher Werner Geiger gratulierte bei seinen Grußworten allen Geehrten und bezeichnete den SV als eine tragende Säule im örtlichen Vereinsleben.

Er zeigte sich erfreut darüber, dass es neben dem dominierenden Fußball noch andere sportliche Angebote gebe.

Zum Abschluss dankte Vorsitzender Griebaum allen Vorstandsmitgliedern, den Sportlern, und all denen, die den SV unterstützt haben. jüh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018