Sattelzug streifte geparktes Fahrzeug

Osterburken.Die Polizei Buchen sucht den Verursacher eines Unfalls vom Montag im Industriepark RIO in Osterburken. Ein bisher unbekannter Lenker eines Last- oder Sattelzuges bog zwischen 7.30 Uhr und 10.10 Uhr von der Straße „Industriepark“ nach links in den Betriebshof eines Logistikzentrums ein. Dabei scherte das hintere, rechte Eck so weit nach rechts aus, dass es einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Golf beschädigte.

Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher.