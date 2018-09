Schlierstadter fiebern Eröffnung entgegen

Seit Mitte August wird die Mehrzweckhalle in Schlierstadt renoviert. Die FN warfen mit Ortsvorsteher Breitinger einen Blick in die Räume, die bis November für jegliche Nutzung gesperrt sind.

Schlierstadt. Umfassend saniert wird seit dem 13. August die Mehrzweckhalle in Schlierstadt. Diese befindet sich auf Grund ihres Alters – eingeweiht wurde sie am 17. Juli 1980 – in einem baulichen

...