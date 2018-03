Schüler für Englisch-Zertifikat gewürdigt

Anzeige

Aktuell 650 Mitglieder

Es folgte ein Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr für den Verein und seine aktuell 650 Mitglieder. Fünf Vorstandssitzungen und eine Mitgliederversammlung haben zahlreiche Projekte angestoßen. Neben Schulungsseminaren für Eltern unterstützte der Verein unter anderem Seminare für die Schülermitverantwortung (SMV). Er beteiligte sich an den Kosten der Streitschlichterausbildungen und machte Werbung bei den Pflegschaftssitzungen der 5. Klassen in der Schule. Ferner begleitete und förderte er den Pädagogischen Tag, mehrere Autorenlesungen und sponserte Wettbewerbe wie „Jugend forscht“ und „Jugend trainiert für Olympia“.

Der Verein stiftete Trikots für die Leichtathletik-AG, Preise für die Wettbewerbe der Fachschaft Mathematik, eine Querflöte für die Fachschaft Musik (Querflöte), Materialien für die AG Modelleisenbahn und übernahm die Kosten für die neuen Möbel im Schülerfreizeitraum.

Darüber hinaus unterstützten die Freunde und Förderer des GTO die neue Schülerfirma, half beim Informationstag für die 4. Klassen und unterstützte den Aufenthalt einer französischen Austauschstudentin am GTO. Beteiligt war der Verein ebenso an den Schuljahresplanern für die 5. Klassen und übernahm die Verköstigung des Publikums beim GTO-Theater und die Kasse am Abiturball. Schließlich war man bei dem jährlichen Tag der Schulverpflegung mit einer Apfelverkostung vor Ort und an einem Informationsstand am „Awasa“-Markt aktiv. Um die vielfältige Fördertätigkeit des Vereins erhalten und ausbauen zu können, wurde die Erhöhung des Jahresbeitrags von sieben auf zehn Euro durch die Mitgliederversammlung beschlossen.

Iris Zilling bleibt Vorsitzende

Bei den turnusgemäß anstehenden Neuwahlen gab es keine Überraschungen. Iris Zilling wurde einstimmig im Amt als Vorsitzende bestätigt. Für die aus dem Amt ausscheidende Michaela Oesinghaus wurde ebenso einstimmig Kathrin Sebastian zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Im Amt bestätigt wurden Günter Trumpp als Kassierer und Gregor Hillenbrand als Schriftführer. Willibald Biemer und Joachim Fischer wurden zu den neuen Kassenprüfern bestimmt, da die bisherigen nicht mehr zur Wahl standen. Alle Wahlen fielen einstimmig aus.

In ihrem Ausblick gab Iris Zilling die nächsten Projekte bekannt. Neben der Anschaffung eines weiteren Whiteboards steht auch ein evolutionspädagogischer Vortrag zur Motivation von Kindern auf dem Programm, zu dem gesondert eingeladen wird. Zuletzt verabschiedete der neue Vorstand die scheidende zweite Vorsitzende Michaela Oesinghaus und Kassenprüferin Elke Ander mit großem Dank und einem Präsent für die geleistete Arbeit. Regina Geier erhält ihr Präsent zu einem späteren Zeitpunkt. An die Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des GTO schloss sich die zweite Sitzung des Elternbeirats im Schuljahr 2017/18 an. cg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018