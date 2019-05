Schüler sammelten für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Osterburken.„Die meisten Leute waren freundlich zu uns“, berichtete ein Schüler der achten Klasse. Im Herbst hatte er mit seinen Mitschülern für die Arbeit des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Spenden gesammelt

Volker Schütze, Bezirksgeschäftsführer des Volksbunds in Nordbaden, würdigte das Engagement der Schüler, die die beachtliche Spendensumme von 910,94 Euro in Osterburken zusammengetragen haben.

Schütze freute sich sehr, dass neben Schulleiter Tobias Majer auch Bürgermeister Jürgen Galm an der Dankesveranstaltung teilnahm.

Galm betonte, dass es gerade heute wichtig sei, an die Folgen von Krieg und Gewalt zu erinnern. Von daher freue er sich sehr, dass die Jugendlichen sich so beispielhaft für die Arbeit des Volksbunds eingesetzt haben. „Nur wenn viele Menschen sich engagieren, kann die Sammlung – und so ein tolles Ergebnis – überhaupt zustande kommen“, so Schütze.

Schulleiter Majer war froh, dass die Schüler von überwiegend positiven Erfahrungen berichten konnten. Bild: Realschule

