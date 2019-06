Schülerfirma nimmt den Betrieb auf

Osterburken.Im Rahmen des Erasmus-Projektes haben in der vergangenen Woche 21 ausländische Schüler aus den Partnerschulen ITI Marconi Padua (Italien), St. Leo College Brügge (Belgien), Hanyádi-Mátyás-Gymnasium Halasztelek (Ungarn), Ion-Neculce-Gymnasium Bicharest (Rumänien) und Hultsfreds Gymnasium (Schweden) mit ihren Lehrern das Ganztagsgymnasium in Osterburken (GTO) besucht.

Dieses gemeinsame Projekt mit dem Namen „S.P.E.E.D,“, das seit zwei Jahren läuft, wird am GTO durch Oberstudienrat Konstantin Kostadinov koordiniert. Es basiert auf den Grundprinzipien Nachhaltigkeit, saubere Energiegewinnung, Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa und Wissenschaftlichkeit. Den Schülern in allen Partnerländern waren im Vorfeld theoretische und praktische Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie zur Gründung einer europäischen Firma brauchen, im Rahmen eines Workshops vermittelt worden.

Ergebnisse präsentiert

Jedes Partnerland hatte einen Teil des Projekts der Schülerfirma bearbeitet und Ergebnisse präsentiert, die am Ende in die Gründung einer E-Tankstelle als Schülerfirma in Deutschland münden. Schweden war für den Geschäftsplan verantwortlich. Belgien für Personal, Rumänien für die Vermarktung, Ungarn für die Werbung und für die Veröffentlichung von Ergebnissen der Dokumente, Italien für die technische Planung und die deutsche Schule für die notwendigen Dokumente und Vorschriften, die für die Gründung einer solchen Firma in Deutschland und in der EU notwendig sind. Die Schülerfirma soll im nächsten Schuljahr ihre Arbeit aufnehmen und für die nächsten Jahrgänge bestehen bleiben.

Regina Krudewig-Bartel und Konstantin Kostadinov begrüßten die Gäste aus den verschiedenen Ländern. Nach einer Führung durch das GTO folgte eine Präsentation über eine Firmengründung, verbunden mit den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland und in der EU, durch Steuerberater Jochen Hutter von der gleichnamigen Steuerkanzlei in Osterburken. Mit dem Besuch beim Anlagenbauer AZO in Osterbuken endete der erste Besuchstag.

Enge Zusammenarbeit

Am Mittwoch begrüßte Bürgermeister Jürgen Galm die jungen Gäste auf dem Rathausplatz. „Das Erasmus-Projekt, das so viele junge Menschen unterschiedlicher Nationalitäten aus ganz Europa in Osterburken zusammenbringt, ist ganz wichtig“, betonte er. Eine enge Zusammenarbeit in Europa sei notwendig, so Galm. Nicht nur mit Blick auf den aktuell vieldiskutierten und von der Schülerfirma in ihrem Projekt aufgegriffenen Klimaschutz.

Im GTO erfolgte am Nachmittag die Eröffnung der neuen E-Tankstelle. Die europäischen Partnerschulen präsentierten ihre Projektbeiträge. Eine gemeinsame Exkursion nach Stuttgart mit Besuch des Mercedes-Benz Museums stand am Donnerstag auf dem Programm.

Der letzte Besuchstag begann mit Sport für alle beteiligten deutschen und ausländischen Schüler. Am Abend fand eine große Abschiedsparty im GTO statt. Bei dieser Gelegenheit zogen alle an der Austauschwoche Beteiligten eine positive Bilanz.

Zwischenzeitlich reisten die Schüler begeistert von den gewonnenen Eindrücken in ihre Heimat zurück. F

