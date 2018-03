Schulsanierung, Handyregelung und Verpflegung Themen

Anzeige

Inklusive energetischer Sanierung der Außenhülle und der Innenräume werde die Sanierung in Drittelschritten stattfinden. Eine Auslagerung einiger Klassen werde nötig werden, deren Umsetzungsmöglichkeiten würden gerade geprüft.

Der Informationsnachmittag für die vierten Klassen sei gut besucht gewesen. Vor allem das Hochseilgartenelement in der GTO-Aula sei ausgesprochen gut angenommen worden, so Krudewig-Bartel.

Hausordnung wird geändert

Im Anschluss informierte die Schulleitung über die geplanten Änderungen der Hausordnung in Hinblick auf die Nutzung elektronischer Medien durch die Schüler. Die Schule reagiere einerseits auf die nachvollziehbaren Anliegen der oberen Klassenstufen zur Ausweitung der Nutzungserlaubnis für vorwiegend schulische Zwecke, andererseits habe man die vielfach nicht zielführende Nutzung der elektronischen Medien durch die unteren Klassenstufen genau im Blick.

Die Schulung in einem vernünftigen Gebrauch der elektronischen Geräte sei in der heutigen Jugend zentral und für die Zukunft eine wichtige Kompetenz. Alle am Schulleben Beteiligten seien hier zur Mitwirkung aufgefordert.

Zum Abschluss stellte Regina Krudewig-Bartel das Projekt „Herz statt Hetze“ im Neckar-Odenwald-Kreis vor. Am 9. April kommt die Fernsehmoderatorin Mo Asumang ins GTO. Sie stellt ihr Filmprojekt „Die Arier“ für die 9. und 10. Klassenstufe vor.

Im Mai 2018 wird es einen Vortrag von F. Sitzler zum Thema „Lernblockaden lösen und Lernhilfen schaffen“ geben; Sitzler ist Expertin in Sachen Evolutionspädagogik und stellt in ihrem Vortrag für Eltern und Lehrer der Klassenstufen 5 und 6 Unterstützungsmöglichkeiten bei Lernproblemen, Ängsten, Stress und Motivationsproblemen vor. Im Herbst 2018 soll auch ein Vortrag zum Thema „Kinder inspirieren statt kritisieren“ erfolgen.

Gesamtförderkonzept

Der nächste Punkt war die Schülerverpflegung am GTO. Zum Schuljahr 2018/19 wird ein neues EDV-System zur Abrechnung in Betrieb gehen. Die Schulmilch-Förderung der EU wird durch ein Gesamtförderkonzept Obst, Gemüse und Milch ersetzt, welches jährlich neu beantragt und mit 50 Prozent Eigenleistungen gesponsert werden müsse.

Im Moment springt die Jahrgangsstufe 1 mit ihrer Schülerfirma ein und bietet zusätzlich Milchmischgetränke an. Das Angebot am Kiosk wird – wie zuletzt im Herbst 2013 – geprüft und soll das Mensaangebot ernährungsphysiologisch sinnvoll ergänzen.

Bücherbasar und „Prom-Ball“

Die nächsten Termine: Ein „Prom-Ball“ wird am 9. Mai stattfinden. Am 20. Juni findet das Sommerkonzert statt und am 30. Juni die Verabschiedung der Abiturienten. Der „Tag der Schulverpflegung“ wird am 15. November sein.

