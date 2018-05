Seit 40 Jahren Organist

Anzeige

Hemsbach.Godehard Weithoff von der Erzdiözese Freiburg ehrte Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum- und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, für 40 Jahre treue Tätigkeit als Organist.

Nach dem Gottesdienst am Sonntagabend in der ehemaligen Wallfahrtskirche St. Mauritius überreichte der Leiter der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach, Pfarrer Andreas Schneider, die Dankesurkunde der Erzdiözese Freiburg an Peter Hauk. Seit insgesamt 30 Jahren erklinge nun das Orgelspiel von Hauk hier in der Mauritiuskirche und zuvor zehn Jahre lang in der katholischen Kirche in Walldürn-Rippberg.

„Sie haben Ihr Talent zum Lobe Gottes eingesetzt und ich hoffe, dass sie diesen wunderbaren Dienst noch viele Jahre für uns ausüben“, so Pfarrer Schneider, der Mesnerin Anneliese Wörner für ihre 22-jährige Tätigkeit ein herzliches „Vergelt´s Gott“ aussprach. jüh