Seit 50 Jahren direkt in die Herzen getanzt

In der Römer- und „Wüschelstadt Borke“, Hochburg der fastnächtlichen Tänze, wurde am Samstagnachmittag in der Baulandhalle 50 Jahre Tanzgruppe gefeiert.

Osterburken. Die Tänzerinnen der ersten Stunde hätten damals nie für möglich gehalten, dass auch nach 50 Jahren der Erfolg dieser Tanzgruppe, heute Elferratsgarde, ungebrochen ist und die Stadt im Kirnautal durch das „Karl-Heß“-Tanzturnier des Narrenrings Main-Neckar im süddeutschen Raum einen hohen Bekanntheitsgrad erreichte. Karl Heß war der „Macher“ im Hintergrund und mit für den Erfolg der Tanzgruppe verantwortlich.

Deutsche Meisterschaften

Zwölf Mal nahm diese Garde erfolgreich an den „Deutschen Meisterschaften“ teil und errang im Schautanz mit dem „Bayer“ 1980 die Deutsche Vizemeisterschaft.

Marliese Hamann hieß alle ehemaligen Tänzerinnen der Tanzgruppe und Vertreter des Fastnachtsvereins Elferrat der Stadt Osterburken willkommen. Christel Bauer blickte danach auf 50 Jahre Tanzgruppe zurück und zitierte eingangs Augustinus Aurelius, Bischof von Hipo, mit den Worten: „Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere der Dinge, bindet den Vereinzelten zur Gemeinschaft, ich lobe den Tanz, der alles fordert, fördert, Gesundheit und klaren Geist und eine beschwingte Seele.“

Diese Erkenntnis treffe auch auf die Tanzgruppe zu, die in den sechziger Jahren aus „Pagen“ von Inge Köpfle mit acht Tänzerinnen gegründet, im Jahr 1969 von Marliese Hamann übernommen und auf zehn Tänzerinnen erweitert wurde. „Heute können wir uns fragen, ob Marliese Hamann uns damals von der Schwere der Dinge befreite“, so Christel Bauer. Von den alltäglichen Dingen seien die Tänzerinnen auf jeden Fall befreit worden. Sicher haben die Tänzerinnen eine beschwingte Seele beim Einstudieren der „Petersburger Schlittenfahrt“ gehabt und auch das Publikum habe diesen Geist gespürt. „Damit tanzten wir uns so richtig in die Herzen der Borkemer und auch der Zuschauer im gesamten Narrenring“, resümierte Bauer.

Beim Marsch, der natürlich jedes Jahr als Pflicht getanzt wurde, sei dann doch mehr gefordert worden. Denn dabei gehe es um Kondition und Disziplin, denn keine durfte aus der Reihe tanzen. „Mit Marliese Hamanns Geduld, ihrem musikalischen Talent und ihren vielen Ideen überraschte sie uns und wir dann das Publikum“, erklärte Bauer. Kein Thema sei vor der Tanzgruppe sicher gewesen. Von Stubenmädchen, Clowns, Zirkus, Regenschirmtanz, Schornsteinfeger, Katzen, Hexen, Matrosen, leichte Mädchen, Schlümpfe, Raupe und Schmetterling – alles habe man tänzerisch aufgegriffen. Auch global sei man auf dem Parkett unterwegs gewesen.

Mit „Mazurka“ seien die Tänze um die Welt gestartet worden, über Bayern ging es zu den Indianern in Holland, nach Holland musste man mit den unbeweglichen Holzschuhen zurecht kommen. Japan, der „Wilde Westen“, im Orient und bei den Schwarzen in Afrika seien die nächsten Stationen gewesen. „Mit unseren Ideen waren wir oft den großen Garden voraus“, blickte sie zurück. Man dürfe auch nicht vergessen, dass es auch eine männliche Schautanzgruppe gab und das Tanzpaar Andrea Doth und Karl-Otto Volk, Andrea sei auch als Tanzmariechen sehr erfolgreich gewesen. Es sei hart trainiert worden und es wurden übers Wochenende Trainingscamps durchgeführt. Dies sei auch für die Qualifikation für zwölf Deutsche Meisterschaften erforderlich gewesen.

Die Erfolge der Tanzgruppe hätten Karl Hess auf den Gedanken gebracht, das Tanzturnier des Narrenrings Main-Neckar als feste Institution nach Osterburken zu holen. Viele Jahre habe der Elferrat dieses Tanzturnier in Osterburken ausgerichtet und seit einigen Jahren wird es, unter der Leitung von Rico Genzwürker, Elferrat in Borke, in Lauda abgehalten.

Für den nötigen Nachwuchs habe Dagmar Förster-Peters gesorgt. Sie rekrutierte bereits die kleinsten „Borkemer“ Bürger zu den „Blauen Funken“, die ihr erstes Kostüm aus dem Hallenvorhang in Heimarbeit der Mütter der Tänzerinnen geschneidert bekamen.

„Dann kamen die ,Roten Funken’, die zu uns übergehen sollten, was nicht immer gelang“, betonte Bauer weiter. Dagmar Förster-Peters wurde als Trainerin unterstützt von Ulrike Steigleder, Anke Hefele und Dorle Keller. Im Jahr 1991 trat eine Veränderung beim Trainerstab ein. Christiane Dörr übernahm die Tanzgruppe und es seien viele moderne Themen tänzerisch interpretiert worden.

Bereits 2001 habe man erkannt, dass tänzerisch der Fortschritt nicht aufzuhalten sei, so dass eine Qualifikation zu einer Deutschen Meisterschaft immer recht mühevoll, trainingsintensiv und von starkem Konkurrenzkampf geprägt gewesen sei. „Aber was wären wir, wenn wir keine echten ,Faschenachter’ wären. Wir Alten der Tanzgruppe haben die Abteilung ,Herrle und Fräle’, die mangels Masse auszusterben drohte, übernommen“, so Christel Bauer weiter. Sie schloss mit einem Zitat von Helga Schäferling, „Tanz ist gelebte Musik, Tanz verleiht den Noten Beine.“ jüh

