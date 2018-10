Seit der Schulentlassung sind 50 Jahre vergangen

Osterburken.27 Angehörige des Jahrgangs 1953 trafen sich am Samstag in Osterburken. Am Vormittag wurden von einer Abordnung Blumengebinde zu den Gräbern der verstorbenen Schulkameraden gebracht. Am früheren Nachmittag traf man sich in der Mensa der „Schule am Limes“ zu ersten Gesprächen beim Sektempfang.

Elke Ander begrüßte die Teilnehmer und erinnerte an die ersten Schuljahre in der „Alten Schule“ in der Turmstraße und wie froh man war, als man 1961 in die neue Schule umziehen konnte. Sie stellte fest, dass nunmehr 50 Jahre seit der Schulentlassung vergangen sind.

Ihr Dank ging an den stellvertretenden Leiter der Schule am Limes, Steffen Bachert, der über die pädagogischen Konzepte informierte und die Veränderungen im Schulbetrieb aufzeigte. Peter Kron gab anschließend am Limesturm Erläuterungen zum Bauwerk. Anschließend gab es Kaffee und Kuchen im Café Köpfle. Beim Gottesdienst am Abend wurde der verstorbenen Schulkameraden gedacht.

Zum Abendessen und gemütlichen Beisammensein traf man sich anschließend im Hotel „Märchenwald“. In ihrer Ansprache wies Elke Ander auf die besondere Gemeinschaft und Verbundenheit des Jahrgangs 1953 hin.

Sie erinnerte an die Jahrgangstreffen und die gemeinsamen Reisen, zuletzt im Mai 2018 nach Hamburg. 2019 ist eine mehrtägige Fahrt nach Erfurt geplant.

Elke Ander las dann ihren Jahrgangskollegen aus ihrem Buch mit dem Titel „Erinnerungen an die 50er und 60er Jahre“ vor. Zur Veröffentlichung sei das Buch allerdings nicht gedacht.

Ihr Dank galt Allen, die sie bei der Vorbereitung und Durchführung des Treffens unterstützt haben. Im Namen der Teilnehmer bedankte sich Paul Wohlfart bei Elke Ander für die wie immer gute Organisation nicht nur des heutigen Treffens, sondern insbesondere auch der durchgeführten Reisen.

In geselliger Runde lebte schließlich so manche Begebenheit aus der Schulzeit wieder auf.

