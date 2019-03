Solibrot und „Coffee-Stopp“ für guten Zweck

Adelsheim/Osterburken.Es ist schon Tradition, dass die Weltgruppe Adelsheim/Osterburken mit ihrem Weltladen in Osterburken an verschiedenen Aktionen des bischöflichen Hilfswerks Misereor während der Fastenzeit teilnimmt.

Was ist ein Solibrot? Mit dem Erwerb eines solchen Brotes geht ein Spendenanteil von 50 Cent an Menschen, für die satt zu werden keine Selbstverständlichkeit ist. Ein solches Solibrot kann man in den nächsten Wochen bis Ostern in der Bäckerei Deimel in Adelsheim erwerben. Aber auch die Bäckereien Trabold und Walter in Osterburken beteiligen sich an der Solibrot-Aktion, indem sie in ihren Bäckereien und Filialen Spendenboxen aufstellen, in die jeder beim Broteinkauf seine individuelle Spende geben kann.

Den „Coffee-Stopp“ gibt es bundesweit am Freitag, 5. April, in vielen Fußgängerzonen, in Gemeindezentren und in den Weltläden. Der Weltladen in Osterburken bietet diesen „Coffee-Stopp“ ebenfalls an.

Pause einlegen

Nicht nur am Freitag vor dem Misereor-Sonntag, sondern in den kommenden Wochen bis Ostern kann man im Weltladen eine kleine Pause einlegen und bekommt einen fair gehandelten Kaffee oder Tee angeboten.

Gemeinsam mit dem Gemeindeteam der katholischen Kirchengemeinde bieten die Mitglieder der Weltgruppe am Misereor-Sonntag, 7. April, nach dem Familiengottesdienst ab 11.30 Uhr im Kilianisaal wieder ein Fastenessen an. Es wird ein vielfältiges Angebot an Suppen, Eintöpfen und einfachen Gerichten geben, die für jedermann angeboten werden. Es ist eine gute Gelegenheit, sich zu treffen, miteinander zu plaudern und zu essen und ganz nebenbei mit seiner Spende etwas Gutes zu tun. Am gleichen Termin und Ort wird es dann auch einen „Coffee-Stopp“ geben, das heißt, man kann anschließend nach dem Mittagessen noch einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen genießen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019