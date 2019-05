Songpoesie und Spontanchor

Osterburken.Das Cristin-Claas-Trio wird die Zuhörer am Samstag, 11. Mai, in der Kulturkommode Osterburken mit seiner ganz eigenen Songpoesie verzaubern, ein echter Leckerbissen für alle Musikfreunde.

Das Cristin-Claas-Trio berührt, begeistert und beglück. Cristin Claas’ zauberhafte Stimme ist das Herzstück der Musik und sie erfüllt gleichermaßen zart und kraftvoll jeden Raum. Sie erinnert an nordische Sängerinnen wie Silje Nergaard oder Torun Eriksen. Cristin Claas kommt aber aus Deutschland und hat ihre eigene Art zu singen gefunden.

Ihre einzigartigen Songs interpretiert sie in Englisch, Deutsch und ihrer selbst kreierten Fantasiesprache. Ihren Sound bezeichnen die drei Ausnahmemusiker auch gerne als „Songpoesie“. Mit ihrem unverwechselbaren Stil, irgendwo zwischen Soul, Pop und Jazz, haben die drei bereits im Jahr 2014 das Osterburkener Publikum begeistert, denn vor allem die Live-Auftritte des Trios sind ganz besondere Erlebnisse, in denen es nur so vor originellen, musikalischen Ideen sprüht.

Dieses Mal wird das Konzert sogar noch um einen Spontanchor bereichert, der einen zuvor gemeinsam mit den Künstlern einstudierten Teil des Programms präsentieren wird.

Beginn der Veranstaltung in der Alten Schule, Turmstraße 25, in Osterburken ist um 20 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.05.2019