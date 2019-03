Sozialberatung eine wichtige Aufgabe

Osterburken.Ein Jahresrückblick, Neuwahlen zum Vorstand sowie Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des VdK- Ortsverbandes im Gasthaus „Schwanen“.

Vorsitzender Werner Sabelhaus ging in seinem Tätigkeitsbericht auf die beiden vergangenen Vereinsjahre ein. Auf dem Programm standen etwa ein Vespernachmittag in der „Talmühle“, Ausflüge, ein Vortrag von Dr. Assimus zum Thema „Mit neuem Schwung in den Frühling – natur-heilkundliche Heilansätze“ oder die Teilnahme am Volkstrauertag.

Wie Sabelhaus betonte, besteht die wichtigste Aufgabe des VdK nicht darin, nur Feste zu feiern oder Ausflüge zu unternehmen, sondern nach wie in der Beratung der Mitglieder in allen Fragen des Sozialrechts.

Kontakte vermitteln

Allerdings dürfe das, aus rechtlichen Gründen, niemand vom Ortsverband machen. Man vermittele Kontakte zu den zuständigen Ämtern und Institutionen, im Wesentlichen zur Geschäftsstelle des VdK Neckar-Odenwald in Mosbach, denn dort, so der Vorsitzende sitzen die Fachleute.

Mit Stand vom 8. März hatte der VdK-Ortsverband 243 Mitglieder, was ein Plus von sechs Prozent gegenüber Anfang 2017 bedeute. Elf Mitglieder sind im vergangenen Jahr verstorben.

Den Kassenbericht erstattete Maria Theierl. Die Kassenunterlagen wurden von den Kassenprüferinnen Hannelore Merz und Ingrid Wollner geprüft und keine Beanstandungen ausgesprochen. Einstimmig erfolgte die Entlastung durch Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm, der betonte, dass der VdK ein Interessensverband sei und seine Mitglieder in sozialen Fragen unterstützt.

Selbstverständlich gehört auch die Pflege der Geselligkeit zum Vereinsleben dazu. In einem kurzen „Rundumblick“ ging er auf aktuelle Themen in der Stadt ein. So erwähnte er zum Beispiel die neue notärztliche Versorgung, denn im ehemaligen Asylbewerberheim wurde ein Notarztstandort eingerichtet, der vom DRK-Kreisverband Mosbach unterhalten wird. Darüber, so Bürgermeister Galm, müsse man sich sehr wundern, da man bei der Stadt davon ausgegangen ist, dass in der Adelsheimer Straße eine neue Rettungswache gebaut wird. Angeblich gibt es erhebliche Verzögerungen.

Schwerpunkt der Investitionen war im vergangenen Jahr der Stadt-teil Schlierstadt, wo es über das gesamte Jahr verschiedene Baustellen gab. In Osterburken bestehe eine größere Nachfrage an Bauplätzen, weshalb geplant ist, zwei weitere Bauabschnitte zu erschließen. Weitere Themen seines Vortrages war die Schulsituation mit der geplanten Renovierung des GTO oder auch der Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

Bürgermeister Galm leitete dann die anschließenden Neuwahlen zum Vorstand. Zum Vorsitzenden wurde Werner Sabelhaus einstimmig wiedergewählt wie auch sein Stellvertreter Georg Godowitsch, Kassiererin Maria Theierl, Schriftführer Werner Sabelhaus und Frauenvertreterin Gertrud Godowitsch. Das Amt der Kassenprüferinnen führen Hannelore Merz und Ingrid Wollner aus. Als Delegierte für den Kreisverbandstag wurden Georg und Gertrud Godowitsch gewählt.

Eine große Anzahl von langjährigen Mitgliedern wurde von Werner Sabelhaus geehrt, wobei nicht alle, teils auch krankheitsbedingt, an der Versammlung teilnehmen konnten. Mit dem goldenen Treueabzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Ottilie Herbinger (Osterburken) und Kaweh Tabakhtory (Oedheim) ausgezeichnet. Mit dem goldenen Treueabzeichen für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurde Dorothea Winkelhöfer (Osterburken) und mit dem silbernen Treueabzeichen für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Edgar Baumann, Tatjana Gert, Dorit Kistner, Jutta Pisch, Inge Wohlfart, Paul Wohlfart, Regina Wrobleska, Markus Wrobleska, Herbert Zimdahl (alle Osterburken) und Torsten Maul (Grub) mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent geehrt. Vorsitzender Werner Sabelhaus gab den Mitglie-dern die Jahrestermine 2019 bekannt. Neben vielen Veranstaltungen soll am 15. Mai eine Fahrt zur Bundesgartenschau nach Heilbronn erfolgen. Zum Abschluss dieser sehr harmonischen Versammlung be-dankte sich der Vorsitzende bei allen, die den VdK unterstützt haben. Spätestens 2021, so Sabelhaus, müsse es allerdings im Vorstand einen Generationswechsel geben. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019