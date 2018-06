Spannendes und harmonisches Klangbild

Anzeige

Typisch für Ana Alcaides Klangwelt ist die exquisite Besetzung mit selten gehörten Instrumenten. Zu ihrem wunderbaren Gesang spielt sie die von ihr in die spanische Musik eingeführte Nyckelharpa, eine ursprünglich aus Schweden stammende Tastenfidel.

Das von Bill Cooley eingesetzte Psalterium gilt als Urform von Hackbrett und Zither. Neben verschiedenen Perkussionsinstrumenten spielt er auch die Kurzhalslaute Oud. Dies geschieht in wunderbarem Zusammenspiel mit Rainer Seiferth an akustischer Gitarre und Bouzouki. Das Trio schafft so im Wechsel an den Instrumenten ein faszinierend spannendes und doch harmonisches Klangbild.

„Mutig, weiblich, wild und bezaubernd“ – mit diesem Resümee endet die 5-Sterne-Rezension des englischen „Songlines“-Magazin, dem Referenz-Blatt in Sachen Weltmusik, und erklärt unter anderem, warum sich „Leyenda“ über mehrere Monate in den „Top 10“ der europäischen Weltmusik-Charts hielt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.06.2018