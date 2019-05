Sparen und Gutes für Region bewirken

Osterburken.Die Kombination der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ ermöglicht nicht nur tolle Preise. Gleichzeitig wird Gutes für die Region getan: Ein Teil des Loseinsatzes in Höhe von 25 Cent kommt gemeinnützigen Institutionen und somit regionalen Projekten zu Gute.

Aus dem Lotterie-Reinertrag der Sparkasse Neckartal-Odenwald des Jahres 2018 in Höhe von rund 89 000 Euro wurde der anteilige Betrag für den Regionalmarkt Osterburken in Höhe von 29 500 Euro von Sparkassendirektor Martin Graser im Beisein von Regionaldirektor Ulrich Herrmann und Marktbereichsleiter Julian Stieber an Institutionen, Vereine und Schulen im Raum Bauland übergeben.

Man versuche, den Spendenbetrag im gesamten Geschäftsbereich der Sparkasse Neckartal-Odenwald gerecht zu verteilen, auch hier im Regionalmarkt Osterburken, damit wieder Projekte von Vereinen und Institutionen zu unterstützen.

Über eine finanzielle Zuwendung konnten sich freuen:

Krautheimer Werkstätten für Menschen mit Behinderung; Förderverein BBO; Förderverein Musikschule Bauland; Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken; Evangelischer Kindergarten Adelsheim; Fränkischer Madrigalchor Adelsheim; SV Germania 1919 Adelsheim; SV 1919 Osterburken: Eckenberg-Gymnasium Adelsheim; Kirchliche Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn; Martin- von-Adelsheim Schule; Schule am Limes Osterburken; Astrid-Lindgren-Schule Bofsheim sowie an das Ganztags-Gymnasium Osterburken.

Bürgermeister Galm, zugleich Vorsitzender des Fördervereins BBO, bedankte sich im Namen der Spendenempfänger bei der Direktion der Sparkasse. Letztendlich freuen sich alle über diese großartige finanzielle Unterstützung und die Vereine und Institutionen mit dem Spendenbetrag viel Gutes tun. F

