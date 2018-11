Spaß haben und zugleich Gutes tun

Schlierstadt/Götzingen.Mehr als 1000 Fans erlebten am Wochenende beim erfolgreichen zweiten „Caribic-Revival-Event“ in der legendären Kult-Diskothek in Schlierstadt ein Déjà-vu besonderer Art. Die „Memory-Veranstaltung“ war an beiden Abenden ausverkauft.

Bis in die Morgenstunden („wie damals“) und bei Musik der 70-er und 80-er Jahre schwelgten die Besucher in Erinnerungen, tanzten und schwoften in den nostalgischen „Caribic“-Räumlichkeiten

Dabei war es verblüffend festzustellen, mit welcher Freude und Begeisterung die aus der ganzen Region, teils sogar aus dem Ausland, angereisten „Caribic“-Fans ihre „alte Disco“ wahrnahmen. Viele zeigten sich überrascht über den – Dank des Einsatzes der Familien Seibold und des Engagements des „HELP!Sommermärchen-Teams“ – erinnerungsträchtigen Zustand des Event-Areals.

Mit zur tollen Stimmung der „Caribic“-Fans trug sicher auch das Wissen bei, dass man neben dem unvergesslichen Erlebnis mit seinem Besuch auch noch etwas Gutes tun wird.

Da die gesamte Organisation ehrenamtlich bewältigt wurde, fließt der Erlös des Events in vollem Umfang der Kinder- und Jugendhilfe zu, nämlich den Diakonie-Werkstätten für Behinderte der Johannes-Anstalten Mosbach sowie den schwer erkrankten Kindern Salina aus Höpfingen und Luca aus Schweinberg.

Die beiden Nostalgie-Abende, bei denen am Mischpult DJ Hansi, assistiert von DJ Andreas, mit seiner Auswahl an fetziger Musik voll ins Schwarze traf und die Stimmung aufheizte, hatten zudem für die Besucher jeweils einen besonderen Höhepunkt parat.

So war es ein „Highlight“, als am Freitag Rudi Wartha, „Panik-Pate“ aus dem Taubertal und Udo-Lindenberg-Double, ein kurzes Gastspiel gab. Er machte so Appetit auf ein am 24. März in der Festhalle in Eberstadt stattfindendes Konzert, dessen Erlös der Udo-Lindenberg-Stiftung sowie der Insektenschutz-Initiative des Neckar-Odenwald-Kreises zugutekommen wird.

Am Samstag konnten unter den Besuchern sieben Ehepaare ausfindig gemacht werden, die sich einst im „Caribic“ kennengelernt und dort ihren gemeinsamen Lebensweg gestartet haben. Unter ihnen wurde eine der heiß begehrten, bunt bemalten „Sommermärchen-Tonnen“ verlost, die dem Gewinnerpaar durch MdB Alois Gerig überreicht wurde. Dieser lud die Musik-Bands und Organisatoren der Benefiz-Veranstaltungen des Vereins „HELP! Sommermärchen-Team“ aufgrund deren anhaltenden sozialen Enga-gements spontan für 2020 zu einem Berlin-Besuch ein.

Initiator und Chef-Organisator Thilo Jaufmann, der an beiden „Nostalgie-Abenden“ die Besucher begrüßte, zeigte sich sehr angetan von der erneut so großen Resonanz. Er dankte allen für ihr Kommen sowie allen, die durch ihr ehrenamtliches Engagement bei Vorbereitung und Organisation ein so erfolgreiches Unterfangen erst ermöglicht haben.

Man habe erfreulicherweise an beiden „Memory-Abenden“ viel Zustimmung erfahren sowie neue Vereinsmitglieder und damit Unterstützer gewinnen können.

Von Seiten des „HELP!Sommermärchen-Teams“ sei man sehr optimistisch, die Vision der Kinder- und Jugendhilfen durch Benefiz-Events erfolg-reich fortführen zu können, zumal diese Hoffnung gerade auch bei vielen Besuchern beim „Tschüss dann – und hoffentlich wieder im nächsten Jahr“ kaum zu überhören war. jm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018