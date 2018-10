Spende wird für neuen Wasserbereich verwendet

Hemsbach.Im evangelischen Kindergarten Hemsbach war die Freude groß, als Ortsvorsteher Chris Groß die Scheckübergabe vom Erlös des Jubiläumsfestes ankündigte. Im Juni wurde – gemeinsam mit der Feuerwehr Hemsbach, den Jugendlichen vom „Bauwagenteam“, mit den Ortschaftsräten wie auch den Hemsbachern – das 25-jährige Bestehen des Kindergartens gefeiert. Wieder einmal zeigte der Ortsteil dabei, was man mit vereinten Kräften erreichen kann. Noch heute erinnert man sich gerne an das tolle Programm und das gute Miteinander. Nun konnte der stolze Betrag von 1407 Euro an die Leiterin des Kindergartens wie auch an die Trägerschaft Evangelische Kirchengemeinde, vertreten durch Geschäftsführerin Herzog, übergeben werden. Die Spende soll für die Ausgestaltung des neuen Wasserbereiches auf dem Spielplatz verwendet werden. jüh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.10.2018