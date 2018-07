Anzeige

Osterburken.Unter dem Motto „Spiel und Spaß bei der Feuerwehr“ hatten die Floriansjünger der Abteilungen Osterburken, Hemsbach und Schlierstadt die Kinder im Rahmen der Ferienaktion an den „Stau-damm“ in Hemsbach eingeladen. Zunächst galt es, durch ein „Spinnennetz“ (Bild) zu klettern, ohne die „Fäden“ zu berühren. Beim „Zielspritzen“ mit der Kübelspritze war ebenfalls Teamfähigkeit gefragt. Dabei lernten die Teilnehmer den Umgang mit einem kleinen Strahlrohr. Weiter ging es bei hochsommerlichen Temperaturen an das große Strahlrohr, wo Kraft und Standfestigkeit gefragt waren. Ein „Highlight“ war die Rundfahrt mit dem Feuerwehrauto. Ein Grillfest rundete die gelungene Veranstaltung ab. Bild: Helmut Frodl