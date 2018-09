Spiele bei der Grillhütte

Osterburken.Zu einem Spiele- nachmittag mit Schatzsuche, veranstaltet von der Katholischen Jugend Osterburken, hatten sich mehr als 20 Buben und Mädchen an der Grillhütte in Hemsbach eingefunden. Damit sich alle anwesenden Kinder besser kennenlernten, wurde zu Beginn vom Betreuerteam gemeinsam ein „Kennenlernspiel“ veranstaltet und anschließend der Grillplatz erkundet. Dann machten sich die Kinder mit ihren Betreuern auf in den nahen Wald zur Schatzsuche. An verschiedenen Spielstationen war jeweils eine Aufgabe zu lösen. Zurück auf dem Grillplatz, wurden dann Gemeinschaftsspiele wie Wikingerschach und Baseball durchgeführt. Bei sommerlichen Temperaturen machten die Wasserspiele mit der Spritzpistole den Kindern viel Spaß. Für das leibliche Wohl war an diesem Tag bestens gesorgt. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018