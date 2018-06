„Spielerisch“ an die Antike heranführen

Anzeige

Die Auseinandersetzungen von Asterix und Obelix mit den Römern werden in vielen Comics dargestellt.

Osterburken. So manchem stellt sich die Frage: „Gab es die beiden Gallier Asterix und Obelix wirklich, haben sie gegen die Römer gekämpft?“. Bei der offiziellen Eröffnung der Sonderausstellung „Entike – Archäologie rund um Entenhausen“ am Donnerstagabend im Römermuseum, Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg und ein überregionales Informationszentrum am Unesco-Weltkulturerbe Obergermanisch-Raetischer Limes, wurde diese Frage beantwortet.

Die Comic-Helden haben nicht gegen die Römer gekämpft: Sie sind nur Erfindungen der Comiczeichner Albert Uderzo und René Goscinny. Dennoch beruhen die Comics auf historischen Tatsachen, denn die Römer führten tatsächlich Krieg gegen die keltischen Gallier, den Volksstamm von Asterix und Obelix.