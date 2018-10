Osterburken.Die Volksbank Kirnau eG setzt ihre Veranstaltungsreihe auch in diesem Jahr fort. Am Mittwochabend begeisterte Mentaltrainer Matthias Herzog die rund 350 Besucher in der Baulandhalle in Osterburken mit seinem Vortrag „Spitze sein, wenn’s drauf ankommt – erfolgreiches Management beginnt im Kopf“.

Bankvorstand Dieter Ehmann betonte in der Begrüßung, dass die Veranstaltung mit dem „Top 100 Excellent Speaker“ einen weiteren Höhepunkt der Veranstaltungen für die Mitglieder und Kunden der Volksbank Kirnau darstellt.

Praxisnahe Strategien

Als Extremsportler und erfolgreicher Teilnehmer an Marathons, Triathlons, Treppenläufen und dem Ironman weiß Matthias Herzog genau, wovon er spricht. Auf lebhafte Weise sprach er in seinem mehr als einstündigen interessanten Vortrag von seinen Erfahrungen und Erkenntnissen und riss das Publikum mit.

Fülle von Beispielen

Mit einer Fülle von Beispielen illustrierte Herzog seine Ausführungen, vermittelte seinem Publikum mit seiner humorvollen Art praxisnahe Strategien und gab hilfreiche Tipps, um bestehende Verhaltensmuster und Denkweisen zu hinterfragen und den notwendigen Wandel als Chance zu erkennen und zu nutzen.

Bereits am Vormittag hatte der Motivationstrainer mehr als 450 interessierten Schülern gezeigt, wie sie ihr Selbstvertrauen stärken können.

Bildungspartner

Als Bildungspartner für die Schulen veranstaltete die Volksbank Kirnau für Schüler des GTO, der Realschule, der Schule am Limes sowie des Lernhauses Ahorn das Schülerevent „Fit für den (Schul-) Alltag“.

Dabei erfuhren die Schüler anhand eines unterhaltsamen Vortrages, wie sie mehr aus ihrem Potenzial machen und zukünftig „spitze sind, wenn’s darauf ankommt“.

Gewinner stehen fest

Am Ende der Abendveranstaltung erfolgte die große Verlosung. Die Gewinner des Abends sind Wiltrud Schmitt aus Unterwittstadt, Corinna Schwendemann aus Sindolsheim sowie Jan Rudolph aus Eubigheim. Bei einem Imbiss diskutierten die Besucher über das Gehörte.

Gedankenaustausch

Der rege Gedankenaustausch zeigte deutlich, dass der Vortrag nachhaltig Wirkung bei den zahlreichen Zuhörern erzielt hat. Sie waren von den Ausführungen des Profis beeindruckt.

