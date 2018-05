Sport und Gesundheitstests statt Mathe und Latein

Anzeige

Osterburken.Seit vielen Jahren ist der Fitness- und Gesundheitstag am Ganztagsgymnasium Osterburken fester Bestandteil für die 9. Klassen – und so fand er in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt. Ziel dieses Aktionstages ist es, den Schülern den Zusammenhang zwischen gesunder Ernährung, sportlicher Betätigung und gesundheitsbewusstem Handeln vor Augen zu führen.

Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel wies zu Beginn darauf hin, dass man nicht früh genug damit beginnen könne, für die Gesundheit eine gute sportliche Basis zu legen. Was man als Jugendlicher versäume, sei schlecht aufzuholen. Sie sei froh, dass am GTO dieser Tag fest in den Lehrplan integriert sei und bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement.

Im theoretischen Teil mussten die Neuntklässler verschiedene Stationen zum Thema Gesundheitsvorsorge durchlaufen. Wie in jedem Jahr waren die Bauland Apotheke Adelsheim und Optik Linz aus Osterburken zuverlässige Partner an diesem Tag.