Sportabzeichen erwerben

Osterburken.Der Sportverein Osterburken bietet die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Das Training und die Abnahme der Leichtathletik-Disziplinen finden ab Freitag, 17. Mai, jeweils freitags von 18.30 bis 20.30 Uhr, wie folgt statt: 17. und 24. Mai, 7. Juni, 5., 12., 19. und 26. Juli, Training und Abnahme auf dem GTO-Sportplatz; 13. und 20. September 17.30 Uhr Training und Abnahme auf dem GTO-Sportplatz.

Sondertermine sind am Samstag, 6. Juli, Abnahme 200 Meter Radfahren (fliegender Start), Start/Ziel am Sportheim des SV. Samstag, 13. Juli und 21. September, 9 Uhr, Abnahme Walking 7,5 Kilometer, Start/Ziel am Sportheim des SV (Strecke nach Ensigheim). Samstag, 20. Juli, Abnahme Schwimmen im Freischwimmbad Adelsheim. Freitag, 26. Juli, nach der Abnahme Sommer-Grillfest; zehn Kilometer Langlauf, zehn/zwanzig Kilometer Radfahren auf Anfrage. Weitere Informationen gibt es bei Thomas Banschbach, Telefon 06291/67825 oder thomas-banschbach@web.de, beziehungsweise Cornelia und Thomas Ernst, Telefon 06291/41428.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.05.2019