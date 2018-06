Stadtgartenfest mit Entenrennen

Anzeige

Osterburken.Der Musikverein veranstaltet von Samstag, 16. Juni, bis Montag, 18. Juni, sein traditionelles Stadtgartenfest in dessen Mittelpunkt das zwischenzeitlich 8. „Borkemer Entenrennen“ steht. Die Eröffnung des Festes findet am Samstag um 17 Uhr mit dem Bieranstich und der Polkabesetzung der Stadt- und Feuerwehrkapelle statt. Ab 21 Uhr gibt es im Festzelt Rock- und Pop-Musik mit der Band „Me and My Brother“.

Am Sonntag unterhält zur Mittagszeit der Musikverein Götzingen und anschließend ab 14 Uhr spielt der Musikverein Bretzingen im Festzelt zur Unterhaltung auf. Das „Borkemer Entenrennen“ beginnt um 16.15 Uhr auf der Kirnau. Um 17 Uhr wird das WM-Fußballspiel Deutschland gegen Mexiko im Festzelt zu sehen sein.

Am Montag findet ab 11.30 Uhr das Firmen- und Behördenessen statt, dem sich ab 15.30 Uhr ein Seniorennachmittag anschließt. Das Musikoriginal „Peter“ spielt zur Unterhaltung auf. Zum Festausklang spielt ab 18.30 Uhr die Stadt- und Feuerwehrkapelle. Am Stadtgartenwochenende findet auch der 10. Stadtlauf in der Römerstadt statt.