Stolze 15 500 Euro gesammelt

Schlierstadt/Götzingen.Das chinesische Sprichwort „Gegenseitige Hilfe macht selbst Arme reich“ beschreibt am besten den Geist und die Vision des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“. Umso erfreulicher ist der bemerkenswerte Erlös, den der Verein bei seiner letzten Benefiz-Veranstaltung erwirtschaftete, dem zweiten „Caribic-Revival-Event“ in Schlierstadt. Stolze 15 500 Euro stehen zu Buche und können zur Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder eingesetzt werden. Zur Überreichung der Spendenschecks an die drei heuer ausgewählten Empfänger hatte der Verein nun nochmals in die ehemalige „Kult-Disco des Baulandes“ eingeladen.

Über 100 Besucher

Der Vorsitzende Thilo Jaufmann dankte den Sponsoren, Helfern und Mitgliedern, den Familien Seibold aus Schlierstadt für das zur Verfügung gestellte Areal sowie den über 1000 Besuchern des „Caribic-Revival-Events“.

Für ein im Außenbereich dringend benötigtes Sonnensegel erhalten die Buchener Behinderten-Werkstätten der Johannes-Diakonie Mosbach 5000 Euro. Der Geschäftsführer der Institution, Rüdiger Stobbe, stellte die in der Öffentlichkeit wenig bekannt Einrichtung kurz vor. Die Werkstätten beschäftigen 165 Mitarbeiter, davon 25 im Förderungs- und Behindertenbereich. Die Werkstätten sind gefragter Zulieferer regionaler Wirtschaftsunternehmen und bieten unterschiedliche Gewerke in vielen Dienstleistungs-Bereichen wie beispielsweise Kabelarbeiten, Warenkontrollen, Verpackungen oder auch in Grüngutgruppen an.

Ein zweiter 5000-Euro-Scheck ging an die Familie des schwer erkrankten fünfjährigen Lucca aus Schweinberg. Ebenfalls 5000 Euro gehen an die Familie der herzkranken Salina aus Höpfingen, die seit zwei Jahren sehnsüchtig auf ein Spenderherz wartet. Und als Anerkennung für die Gastfreundschaft in und die Unterstützung durch Schlierstadt gab es für den örtlichen Kindergarten eine 500-Euro-Spende. Hocherfreut nahmen die Empfänger ihre Schecks entgegen und bedankten sich mit teils sehr bewegenden Worten für diese unerwartete, aber in allen Fällen sehr hilfreiche und willkommene Unterstützung.

Abschließend bedankte sich Jaufmann nochmals bei allen, die zum Erfolg beigetragen haben. Er wies darauf hin, dass man im März 2019 eine nächste Benefiz-Veranstaltung in der Halle in Eberstadt plane mit Rudi Wartha, dem Panik-Paten und Udo-Lindenberg-Double aus dem Taubertal. Eine dritte Auflage des „Caribic-Revival-Events“ ist durchaus möglich, wenn es die Umstände zu gegebener Zeit zulassen, ließ er durchklingen. jm

