Täter festgehalten

Anzeige

Adelsheim.Über 3000 Euro Sachschaden richteten drei zunächst Unbekannte am Samstagnachmittag in Adelsheim an. Ein Anwohner der Rittersbrunnenstraße hatte gegen 16 Uhr Geräusche gehört – und schaute nach. Er sah, wie drei Jungen die Straße entlanggingen. Einer von ihnen ließ an mindestens drei geparkten Pkw den Ärmel seiner Jacke entlangstreifen. Als der Zeuge nachschaute, sah er, dass an seinem Wagen und mindestens zwei weiteren Autos Kratzer zu sehen waren. Er verfolgte die Jugendlichen und konnte zwei 16-Jährige am Spielplatz im Stadtgarten aufhalten, bis die Polizei eintraf. Der Dritte flüchtete. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.